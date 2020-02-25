Учитель трудового навчання в школі №7 міста Азнакаєво в Республіці Татарстан (Росія) прийшов на урок п'яним і впав з парти.

Школярі зняли це на відео і виклали в мережу. Інцидент стався 13 лютого, пише Моя Школа OBOZREVATEL з посиланням на Лента.ру (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

На кадрах видно, як вчитель сидить на парті, погойдується, втрачає рівновагу, падає спиною на підлогу і лежить. Один з дітей жартівливо закричав: "Помер".

Школярі зняли на відео, як п'яний вчитель падає на уроці Скріншот відео

Після публікації в мережі управління освіти Азнакаєвського району повідомило, що в школі провели службове розслідування і звільнили педагога.

Учитель труда не закончил отмечать вовремя и пришел на урок пьяным. Настолько, что очень скоро, под дружный смех учеников и выкрики "Умер!", оказался под партой. После служебного расследования педагога уволили pic.twitter.com/eTFaU0uxSi — Лента.ру (@lentaruofficial) February 25, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Івано-Франківську вчитель курив під час уроку в класі.

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