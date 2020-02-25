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"Помер!" Школярі зняли на відео, як п'яний вчитель падає на уроці

1.5т
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Учитель трудового навчання в школі №7 міста Азнакаєво в Республіці Татарстан (Росія) прийшов на урок п'яним і впав з парти.

Школярі зняли це на відео і виклали в мережу. Інцидент стався 13 лютого, пише Моя Школа OBOZREVATEL з посиланням на Лента.ру (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

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На кадрах видно, як вчитель сидить на парті, погойдується, втрачає рівновагу, падає спиною на підлогу і лежить. Один з дітей жартівливо закричав: "Помер".

Школярі зняли на відео, як п'яний вчитель падає на уроці

Школярі зняли на відео, як п'яний вчитель падає на уроці

Скріншот відео

Після публікації в мережі управління освіти Азнакаєвського району повідомило, що в школі провели службове розслідування і звільнили педагога.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Івано-Франківську вчитель курив під час уроку в класі.

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Автор
Ольга Веркалець Ольга Веркалець
Тема
Інциденти в школах
Місце
Росія
Теги
викладач Новини Росії скандал в школе конфлікт в школі
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