Поки хірург гуляв: в Росії студенти-медики ампутували чоловіку ногу

Хірург Ковдорської лікарні в Мурманській області (Росія) доручив студентам без досвіду ампутувати ногу пацієнту.

Інцидент стався в липні 2019 року. Хворий перебував під наркозом вісім годин, а операція "необґрунтовано" тривала сім годин, пише Моя Школа OBOZREVATEL з посиланням на регіональну прокуратуру.

"Весь цей час троє учнів четвертого курсу медичного інституту проводили ампутацію замість лікаря. Хірург під час процедури стояв поруч і періодично виходив з операційної, а студенти працювали", – йдеться в повідомленні.

У прокуратурі наголосили, що хірург знав про неможливість прямої участі студентів в операції через нестачу знань і навичок.

Слід зазначити, що про самопочуття пацієнта після хірургічного втручання і якість виконаної роботи не повідомляється.

Поки хірург гуляв: в Росії студенти ампутували чоловікові ногу Politeka

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше жінці ампутували три кінцівки через неправильний діагноз.

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