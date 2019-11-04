Покажи свою школу! Українські учні запустили цікавий флешмоб. Відео

Школярі запустили цікавий флешмоб "Юкрейніан скул чек", де вихваляються українськими школами на весь світ.

Відео учні оприлюднили у мережі ТікТок. Так, школярі вже поділилися такими навчальними закладами як №83 у Львові, №23 та №134 у Дніпрі, йдеться в сюжеті #ШоТам (щоб переглянути фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Показують їдальні, навчальні класи та навіть туалети. Користувачі досі не вірять, що таке дійсно є в Україні, а ви подивіться самі!" – йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що усі школи, які показані в сюжеті, державні, а не приватні. Кошти на реконструкцію виділили з державного та місцевого бюджетів. Завдяки реформі освіти, вже реконструйовано 136 шкіл і збудовано 51 нову.

Школа №23 у Дніпрі Скріншот відео

Школа №134 у Дніпрі Скріншот відео

Флешмоб "Юкрейніан скул чек" Скріншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Дніпропетровщині школярі почали заробляти на відходах.

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