Поїде зі США? Гілларі Клінтон отримала ректорство у Британії

Колишня держсекретарка США Гілларі Клінтон стала ректоркою Королівського університету Белфаста у Британії.

У жовтні 2018 року вона отримала почесну докторську ступінь. Клінтон стане 11-м ректором і першою жінкою на цій посаді в одному з найстаріших університетів Британії, йдеться на сайті вишу.

Колишня перша леді США вже з 1 січня 2020 року приступила до своїх обов'язків. Вона буде очолювати Університет протягом п'яти років.

У своєму Twitter Клінтон написала, що пишається своєю новою посадою.

"Це місце, до якого я дуже прив'язана, з яким за ці роки у мене склалися міцні стосунки", – додала Клінтон.

It’s my great privilege to become @QUBelfast's 11th—and first female—chancellor. It's a place I have great fondness for and have grown a strong relationship with over the years, and I’m proud to be an ambassador for its excellence. https://t.co/ysrSeA0JOu