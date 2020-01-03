Головна Новини
МоваЯзык

/ Новини Моя Школа

Поїде зі США? Гілларі Клінтон отримала ректорство у Британії

860
Читати матеріал російською

Колишня держсекретарка США Гілларі Клінтон стала ректоркою Королівського університету Белфаста у Британії.

У жовтні 2018 року вона отримала почесну докторську ступінь. Клінтон стане 11-м ректором і першою жінкою на цій посаді в одному з найстаріших університетів Британії, йдеться на сайті вишу.

Новини
"Немає бюджету": стали відомі відмінності навчання у вишах Британії та України

Колишня перша леді США вже з 1 січня 2020 року приступила до своїх обов'язків. Вона буде очолювати Університет протягом п'яти років.

Гілларі Клінтон отримала ректорство в Британії

Гілларі Клінтон отримала ректорство в Британії

qub.ac.uk

У своєму Twitter Клінтон написала, що пишається своєю новою посадою.

"Це місце, до якого я дуже прив'язана, з яким за ці роки у мене склалися міцні стосунки", – додала Клінтон.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у США зажадали розслідування щодо зв'язків Клінтон з Україною.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "навчання" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Ольга Веркалець Ольга Веркалець
Тема
навчання
Особа
Хілларі Клінтон
Місце
Великобританія
Теги
освіта університет
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
7
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы