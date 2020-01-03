Поїде зі США? Гілларі Клінтон отримала ректорство у Британії

Колишня держсекретарка США Гілларі Клінтон стала ректоркою Королівського університету Белфаста у Британії.
У жовтні 2018 року вона отримала почесну докторську ступінь. Клінтон стане 11-м ректором і першою жінкою на цій посаді в одному з найстаріших університетів Британії, йдеться на сайті вишу.
Колишня перша леді США вже з 1 січня 2020 року приступила до своїх обов'язків. Вона буде очолювати Університет протягом п'яти років.
Гілларі Клінтон отримала ректорство в Британії
qub.ac.uk
У своєму Twitter Клінтон написала, що пишається своєю новою посадою.
"Це місце, до якого я дуже прив'язана, з яким за ці роки у мене склалися міцні стосунки", – додала Клінтон.
It’s my great privilege to become @QUBelfast's 11th—and first female—chancellor. It's a place I have great fondness for and have grown a strong relationship with over the years, and I’m proud to be an ambassador for its excellence. https://t.co/ysrSeA0JOu— Hillary Clinton (@HillaryClinton) 2 січня 2020 р.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у США зажадали розслідування щодо зв'язків Клінтон з Україною.
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