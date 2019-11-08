Міністерка освіти Ганна Новосад спільно з місцевими органами влади поставила за ціль або побудувати, або реконструювати 100 дитячих садочків і 100 шкіл.

Про це очільниця МОН повідомила під час представлення "To do list" змін, які плануються впровадити у сферах освіти та науки, пише OBOZREVATEL з посиланням на пресслужбу уряду.

Серед завдань до кінця 2019 та на 2020 рік, зокрема, формування переліку особистих якостей/умінь дитини після дитсадка, скорочення черги до дошкільних закладів, проведення дослідження якості дошкільної освіти.

"Завданням нашого уряду буде завершення змін в початковій школі. Але не менш амбітне завдання – ці зміни перенести і почати в базовій школі – 5-9 класах. Мова йде про більшу кількість вчителів-предметників, про більшу кількість класів", – зазначила Новосад.

Також завданнями до кінця 2019-го та на 2020 рік є:

внести на розгляд парламенту законопроєкт "Про повну загальну середню освіту",

запровадити вже в грудні 2019 року практику пояснення дітям про різні професії – профорієнтація,

впровадження електронних підручників,

створення 250 нових STEM-лабораторій та 25 лабораторій робототехніки.

"Побудуємо 100 садків і 100 шкіл": Новосад дала гучну обіцянку

Як повідомляв OBOZREVATEL, Новосад назвала головне розчарування студентів-першокурсників.

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