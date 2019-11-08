Міністерка освіти Ганна Новосад спільно з місцевими органами влади поставила за ціль або побудувати, або реконструювати 100 дитячих садочків і 100 шкіл.
Про це очільниця МОН повідомила під час представлення "To do list" змін, які плануються впровадити у сферах освіти та науки, пише OBOZREVATEL з посиланням на пресслужбу уряду.
Серед завдань до кінця 2019 та на 2020 рік, зокрема, формування переліку особистих якостей/умінь дитини після дитсадка, скорочення черги до дошкільних закладів, проведення дослідження якості дошкільної освіти.
"Завданням нашого уряду буде завершення змін в початковій школі. Але не менш амбітне завдання – ці зміни перенести і почати в базовій школі – 5-9 класах. Мова йде про більшу кількість вчителів-предметників, про більшу кількість класів", – зазначила Новосад.
Також завданнями до кінця 2019-го та на 2020 рік є:
внести на розгляд парламенту законопроєкт "Про повну загальну середню освіту",
запровадити вже в грудні 2019 року практику пояснення дітям про різні професії – профорієнтація,
впровадження електронних підручників,
створення 250 нових STEM-лабораторій та 25 лабораторій робототехніки.
"Побудуємо 100 садків і 100 шкіл": Новосад дала гучну обіцянку
Як повідомляв OBOZREVATEL, Новосад назвала головне розчарування студентів-першокурсників.
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