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"Побори заборонені!" Київська директорка школи вразила мережу рішенням

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Директорка школи №173 Солом'янського району міста Києва Ірина Януш видала наказ, що в навчальному закладі суворо заборонено проводити збір будь-яких коштів.

Про це розповіла у Facebook співзасновниця ГО "Батьки SOS" Олена Парфьонова. За її словами, Януш 2 січня 2020 року призначили директоркою за конкурсом, пише Моя Школа OBOZREVATEL.

"Це попри те, що десь у шкільних вайбер-групах гуляють повідомлення особливо комерційних батьків школи з новими реквізитами фонда. Так от, я вважаю, що ця позиція директора заслуговує на повагу, саме так мають робити керівники шкіл", – наголосила Парфьонова.

Оголошення в школі №173

Оголошення в школі №173

Facebook Алена Парфенова‎

Наказ про заборону збору коштів

Наказ про заборону збору коштів

Facebook Алена Парфенова‎

Наказ про заборону збору коштів

Наказ про заборону збору коштів

Facebook Алена Парфенова‎

Мережу вразив такий вчинок директорки, проте деякі користувачі засумнівалися в благих намірах Януш.

"Школу вітаю з новим вибраним директором!", "Шкода, що такий випадок – швидше виключення, аніж норма", "Уявляю розпач деяких "активних" батьків. Це ж треба якось з цим жити навчитись", – написали в коментарях.

"Побори заборонені!" Київська директорка школи вразила мережу рішенням

Скріншот коментарів

"Побори заборонені!" Київська директорка школи вразила мережу рішенням

Скріншот коментарів

"Побори заборонені!" Київська директорка школи вразила мережу рішенням

Скріншот коментарів

"Побори заборонені!" Київська директорка школи вразила мережу рішенням

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві поскаржилися на масові побори в дитсадку.

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Автор
Ольга Веркалець Ольга Веркалець
Теми
Новини Києва та Київської області школа
Місце
Україна Київ
Теги
директор школи школа побори в школі
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