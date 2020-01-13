"Побори заборонені!" Київська директорка школи вразила мережу рішенням

Директорка школи №173 Солом'янського району міста Києва Ірина Януш видала наказ, що в навчальному закладі суворо заборонено проводити збір будь-яких коштів.

Про це розповіла у Facebook співзасновниця ГО "Батьки SOS" Олена Парфьонова. За її словами, Януш 2 січня 2020 року призначили директоркою за конкурсом, пише Моя Школа OBOZREVATEL.

"Це попри те, що десь у шкільних вайбер-групах гуляють повідомлення особливо комерційних батьків школи з новими реквізитами фонда. Так от, я вважаю, що ця позиція директора заслуговує на повагу, саме так мають робити керівники шкіл", – наголосила Парфьонова.

Оголошення в школі №173 Facebook Алена Парфенова‎

Наказ про заборону збору коштів Facebook Алена Парфенова‎

Наказ про заборону збору коштів Facebook Алена Парфенова‎

Мережу вразив такий вчинок директорки, проте деякі користувачі засумнівалися в благих намірах Януш.

"Школу вітаю з новим вибраним директором!", "Шкода, що такий випадок – швидше виключення, аніж норма", "Уявляю розпач деяких "активних" батьків. Це ж треба якось з цим жити навчитись", – написали в коментарях.

Скріншот коментарів

Скріншот коментарів

Скріншот коментарів

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві поскаржилися на масові побори в дитсадку.

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