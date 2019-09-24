Побори в українських школах: юрист розповів, куди скаржитися батькам

Коли в школі у батьків вимагають гроші на ремонт або інші потреби, то їм слід звернутись до адміністрації навчального закладу або до управління освіти. Якщо це не допомогло – до правоохоронних органів.

Як розповів голова територіального управління юстиції міста Києва Станіслав Куценко, якщо і поліція не відреагувала, то можна звертатися до прокуратури, скаржачись на бездіяльність, пише Сьогодні.

"Побори в школах неприпустимі. Нещодавно в законодавстві відбулися зміни, які передбачають те, що благодійні внески є одним з джерел надходження коштів до бюджету школи. Але є велика різниця між благодійним, добровільним внеском і поборами. Ключове поняття – добровільність", – наголосив Куценко.

За його словами, батьки можуть добровільно зробити внески, але обов'язково – на казначейський рахунок школи. Після цього вони мають право вимагати звіт про використання коштів. Проте неприпустимо і не передбачено законодавством примушувати батьків без доброї волі здавати гроші.

Як повідомляв OBOZREVATEL, школа під Хмельницьким потрапила в скандал через "побори" в їдальні.

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