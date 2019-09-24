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Побори в українських школах: юрист розповів, куди скаржитися батькам

1.1т Читати матеріал російською

Коли в школі у батьків вимагають гроші на ремонт або інші потреби, то їм слід звернутись до адміністрації навчального закладу або до управління освіти. Якщо це не допомогло – до правоохоронних органів.

Як розповів голова територіального управління юстиції міста Києва Станіслав Куценко, якщо і поліція не відреагувала, то можна звертатися до прокуратури, скаржачись на бездіяльність, пише Сьогодні.

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"Побори в школах неприпустимі. Нещодавно в законодавстві відбулися зміни, які передбачають те, що благодійні внески є одним з джерел надходження коштів до бюджету школи. Але є велика різниця між благодійним, добровільним внеском і поборами. Ключове поняття – добровільність", – наголосив Куценко.

За його словами, батьки можуть добровільно зробити внески, але обов'язково – на казначейський рахунок школи. Після цього вони мають право вимагати звіт про використання коштів. Проте неприпустимо і не передбачено законодавством примушувати батьків без доброї волі здавати гроші.

Побори в українських школах: юрист розповів, куди скаржитися батькам

Як повідомляв OBOZREVATEL, школа під Хмельницьким потрапила в скандал через "побори" в їдальні.

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Тема
Інциденти в школах
Місце
Україна
Теги
побори в школі школа
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Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
Про какие поборы идет речь? Почему мы мусолим эту тему? Защитники долбанные! Кого вы защищаете? Я очень давно не был в украинской школе, но в этом году внучки пошли в первый класс и я конечно побывал в школе! Киевской школе! Это просто ужас! Школа на грани полного развала! Я вообще не понимаю за счет чего эти школы вообще работают?! Зарплаты учителей мизерные, а требования родителей запредельные! В классах 30 человек первоклашек и у всех разная подготовка к школе, поэтому нагрузка на учителя бешенная! Простая няня с одним ребенком имеет зарплату больше, чем учитель с 30 учениками! Да они разбегуться скоро! Кого будете винить? Мы просто обязаны доплачивать учителям из своего кармана до приличной зарплаты! Вместе это не так много с каждого. Мы все идем в больницу и там платим врачам, санитарам и у нас это не вызывает уже истерик. Так почему же на вопросе поддержки учителя, именно финансовой поддержке у нас сразу истерика? Это же ваши дети и от жлобства мы можем просто потерять образование детей! Школа должна стать частично оплачиваемой! Другого пути нет!
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