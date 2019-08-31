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Побори в українських школах: батькам пояснили, навіщо і як з ними боротися

1.7т Читати матеріал російською

Керівництво школи не має права вимагати у батьків додаткових грошових "внесків" на ремонт та інші потреби. Кошти має виділяти місцева влада.

Про проблему шкільних поборів в Україні і про те, як правильно з ними боротися, в ефірі ObozTV розповів співзасновник громадської організації "Батьки SOS" Роман Бондаренко.

"Батькам потрібно пам'ятати, що вони віддають дітей до комунальних навчальних закладів. Тобто це державний заклад, за навчання в якому батьки вже один раз заплатили – коли заплатили податки", – наголосив Бондаренко.

За його словами, оптимальний розподіл і використання цих податків, в тому числі на потреби школи – вже завдання місцевої влади.

"Якщо адміністрація школи починає збирати гроші, вона стимулює безвідповідальність органів місцевої влади. Органи місцевої влади знають, що якщо вони не виділять гроші на ремонт школи – це зроблять батьки", – пояснив він.

"Батькам потрібно йти до директора, а директор має подавати бюджетні запити до органів місцевої влади і вимагати кошти для фінансування школи. Не від батьків, а від влади", – порадив активіст.

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Бондаренко уточнив, що в деяких випадках допускається збирання коштів на якісь поточні витрати в класі.

"Наприклад, привозять бутильовану питну воду. Або організовують якісь подарунки для дітей. Але таке поняття як "фонд школи" взагалі не повинно існувати. Це дає підстави для зловживань як з боку органів місцевої влади, так і з боку керівництва школи", – звернувся він до батьків.

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Якщо проблема виникла, Бондаренко порекомендував вирішувати її спочатку із завучем і директором. А за відсутності реакції з їхнього боку – звертатися до правоохоронних органів, до місцевого департамент освіти і далі по ланцюжку, аж до освітнього омбудсмена.

"Я би також радив батькам переводити це з розмов у письмові заяви і скарги. Якщо є письмовий документ, на нього потрібно реагувати і надавати відповідь. Тоді це вже має більшу вагу. І цю відповідь можна буде потім використати", – додав він.

На питання, як батькам-активістам не стати "ізгоями" в такій ситуації, Бондаренко відповів:

"Якщо ви вже почали боротися в цій школі, то навіщо її міняти? Якщо ви перемогли, ви таким чином показали дитині приклад – що є позиція і цю позицію треба захищати... Іноді навіть корисно, коли дитина перебуває у такому "ворожому" середовищі. Може вирости майбутній лідер".

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Як повідомляв OBOZREVATEL, за результатами дослідження Центру підтримки освітніх реформ, дев'ять з десяти батьків платять підозрілі внески в українських школах.

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Теми
школа Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особа
Роман Бондаренко
Місце
Україна
Тег
побори в школі
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Петров Василий
Петров Василий
Изгой вырастет моральным инвалидом скорее, чем лидером.
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