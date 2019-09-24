Головна Новини
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини Моя Школа

Побори в школі: батьки з усіх регіонів України заявили про вимагання грошей

2.1т Читати матеріал російською

У більшості українських шкіл відбулися батьківські збори, після яких дорослі масово почали скаржитися в соцмережах на вимоги здавати гроші.

Зазначається, що в навчальних закладах почали збирати кошти до фондів класів, на оргтехніку, миючі засоби, охорону і навіть ліки для дитячої аптечки, пише Сьогодні.

Мама однієї зі школярок з Кам'янського, що на Дніпропетровщині, розповіла, що їх змусили гроші перераховувати кожен місяць.

Новини
У Росії через побори в школі звільнятимуть директорів

"90 гривень – до фонду класу, 60 – до фонду школи, 10 – на охорону. Коли питаю, на що платимо – мене засуджують. Після таких ситуацій я прийняла рішення екстрено перевести дитину до іншої школи, оскільки бачу пресинг і регулярне приниження", – написала мама школяра Катерина К.

Також батьки скаржаться на те, що в школах гроші хочуть приймати тільки готівкою, від офіційних рахунків відмовляються.

Побори в школі

Побори в школі

dt.ua

"Після того, як здали по 400 гривень на проектор, який коштує 11 тисяч гривень, сказали, що потрібно ще подумати над тим, як купити штори до класу", – розповіла мама школяра з Рубіжного (Луганська область).

Втім, один з керівників громадської організації "Батьки SOS" Олена Бондаренко розповіла, що в 2019 році все більше батьків відмовляються платити.

"Справа в тому, що в самих управліннях освіти протягом останніх років все частіше говорили директорам шкіл, мовляв, грошей немає, домовляйтеся з батьками. Зараз ми знаємо, що фінансування освіти збільшилася, але установка "домовляйтеся з батьками" залишилася", – наголосила Бондаренко.

Новини
"Дитину не віддамо!" На Черкащині матері виставили ультиматум через побори у дитсадку

У Міністерстві освіти повідомили, що батьківські комітети не регламентовані жодним з документів. Вони не повинні займатися вибиванням грошей.

"Батькам можу сказати так: ніхто і ніколи в школі не має права у вас вимагати грошей", – сказала заступник міністра освіти Оксана Макаренко.

Побори в школі

Побори в школі

Вісник Кременчука

Як повідомляв OBOZREVATEL, школа під Хмельницьким потрапила в скандал через "побори" в їдальні.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Інциденти в школах" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Інциденти в школах
Місце
Україна
Теги
побори в школі школа
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
10
1
Смішно
2
Цікаво
8
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані