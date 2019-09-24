Побори в школі: батьки з усіх регіонів України заявили про вимагання грошей

У більшості українських шкіл відбулися батьківські збори, після яких дорослі масово почали скаржитися в соцмережах на вимоги здавати гроші.

Зазначається, що в навчальних закладах почали збирати кошти до фондів класів, на оргтехніку, миючі засоби, охорону і навіть ліки для дитячої аптечки, пише Сьогодні.

Мама однієї зі школярок з Кам'янського, що на Дніпропетровщині, розповіла, що їх змусили гроші перераховувати кожен місяць.

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"90 гривень – до фонду класу, 60 – до фонду школи, 10 – на охорону. Коли питаю, на що платимо – мене засуджують. Після таких ситуацій я прийняла рішення екстрено перевести дитину до іншої школи, оскільки бачу пресинг і регулярне приниження", – написала мама школяра Катерина К.

Також батьки скаржаться на те, що в школах гроші хочуть приймати тільки готівкою, від офіційних рахунків відмовляються.

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"Після того, як здали по 400 гривень на проектор, який коштує 11 тисяч гривень, сказали, що потрібно ще подумати над тим, як купити штори до класу", – розповіла мама школяра з Рубіжного (Луганська область).

Втім, один з керівників громадської організації "Батьки SOS" Олена Бондаренко розповіла, що в 2019 році все більше батьків відмовляються платити.

"Справа в тому, що в самих управліннях освіти протягом останніх років все частіше говорили директорам шкіл, мовляв, грошей немає, домовляйтеся з батьками. Зараз ми знаємо, що фінансування освіти збільшилася, але установка "домовляйтеся з батьками" залишилася", – наголосила Бондаренко.

У Міністерстві освіти повідомили, що батьківські комітети не регламентовані жодним з документів. Вони не повинні займатися вибиванням грошей.

"Батькам можу сказати так: ніхто і ніколи в школі не має права у вас вимагати грошей", – сказала заступник міністра освіти Оксана Макаренко.

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