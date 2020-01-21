"Победобєсіє" на марші? У Росії школярів змусили написати прадіду на фронт

У Росіїї учнів старших класів змусили написати листа прадіду на фронт у рамках відзначення 75-ліття перемоги у Великій вітчизняній війні.

У департаменті ЗМІ та реклами Москви не повідомили, що робити учням, родичі яких не були на фронті, пише Моя Школа OBOZREVATEL з посиланням на Ехо Москви.

Також не зазначається, чи можна відмовитися від написання листа.

Декілька років тому четвертокласників вже змушували писати листи своїм батькам на фронт. Тоді це викликало широке обговорення в Росії. Проте чиновники не мали ніяких претензій до завдання.

У Росії школярів змусили написати прадіду на фронт Вікна

Як повідомляв OBOZREVATEL, у школі Росії дітям влаштували заняття з відточування навичок розгонів масових мітингів.

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