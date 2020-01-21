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"Победобєсіє" на марші? У Росії школярів змусили написати прадіду на фронт

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У Росіїї учнів старших класів змусили написати листа прадіду на фронт у рамках відзначення 75-ліття перемоги у Великій вітчизняній війні.

У департаменті ЗМІ та реклами Москви не повідомили, що робити учням, родичі яких не були на фронті, пише Моя Школа OBOZREVATEL з посиланням на Ехо Москви.

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Також не зазначається, чи можна відмовитися від написання листа.

Декілька років тому четвертокласників вже змушували писати листи своїм батькам на фронт. Тоді це викликало широке обговорення в Росії. Проте чиновники не мали ніяких претензій до завдання.

У Росії школярів змусили написати прадіду на фронт

У Росії школярів змусили написати прадіду на фронт

Вікна

Як повідомляв OBOZREVATEL, у школі Росії дітям влаштували заняття з відточування навичок розгонів масових мітингів.

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Автор
Ольга Веркалець Ольга Веркалець
Тема
Інциденти в школах
Місце
Росія
Теги
Новини Росії листи діти скандал в школе
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Ш. Олег
Ш. Олег
До сих пор помню слова "Реквиема" Роберта Рождественского: "Вспомним всех поименно, горем вспомним своим… Это нужно — не мертвым! Это надо — живым!.." Правильные слова. И акция правильная. Нужно помнить - потеря памяти приведёт к повторению.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Что в этом плохого? И уж не укроини, предавшей своих предков, воевавших и погибавших за Великую Победу, зубы тут скалить. Вы прогнулись под проигравшую в Вoйне западэнщину и лично я вас презираю.
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2
1
Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
На Украине такое невозможно. Почту в схроны не носили!
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1
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