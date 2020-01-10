"Плутаєте грішне з праведним": у МОН відреагували на скандал зі "загубленими" електронними підручниками

Державний експерт директорату стратегічного планування та європейської інтеграції Міністерства освіти Марія Дупак заявила, що нове керівництво відомства не "втратило" електронні версії підручників, які купив минулий уряд, а вони нібито є у вільному доступі. Однак ця інформація не відповідає дійсності.

Таку реакцію викликала публікація OBOZREVATEL про зникнення електронних версій підручників для школярів з офіційного сайту Міністерства. Уже майже два місяці проходять "тимчасові роботи", конкретного дедлайну ніхто не називає. Тому що може його і немає?

Працівниця МОН у Facebook під новиною OBOZREVATEL надіслала посилання і навіть намагалася переконати, що електронні версії підручників на сайті Інституту модернізації змісту освіти є. Проте те, що надала жінка, – посилає користувача на сайти видавництв і можливо відкрити тільки три класи.

"Електронні підручники є лише тих років, які закуповувались 2016-го, 2017-го, 2018-го та 2019-го року, бо лише з цього часу МОН офіційно почало передбачати в контрактах передачу електронної версії. Що стосується тимчасових проблем з бібліотекою, це не означає, що підручники "загубилися", тим більш завжди заявлялося, що розміщені вони на декількох ресурсах", – відзначила Дупак.

Скріншот

Те, що електронні версії не працюють, підтвердило багато українців. Вони зазначали, що до цього часто користувалися сайтом ІМЗО, а тепер доступу до підручників не мають.

Скріншот

Нагадаємо, у 2017 році Міністерство освіти вперше закупило у видавництв електронні версії книг для вільного користання. Тобто були витрачені кошти платників податків, як і на створення відповідної платформи. І витрачалося на це не тисячі, а мільйони гривень. Але платформа вже майже два місяці не працює, а офіційних пояснень ніхто не надав. Працівники відомства, очевидно, думали, що зникнення ніхто не помітить. Адже є чимало інших неофіційних ресурсів, де можна завантажити підручник. Проте на проблему звернули увагу.

Замість того, щоб написати, як і коли вирішиться проблема, чиновниця в коментарях порадила "не плутати грішне з праведним". Чи мала на увазі державний експерт під "грішним" обов'язок посадових осіб виконувати свої обов'язки – залишилося загадкою.

Скріншот

У МОН відреагували на скандал зі "загубленими" електронними підручниками

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українців обурив шкільний підручник із географії, де переплутали міста і країни.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал