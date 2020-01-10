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"Плутаєте грішне з праведним": у МОН відреагували на скандал зі "загубленими" електронними підручниками

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Державний експерт директорату стратегічного планування та європейської інтеграції Міністерства освіти Марія Дупак заявила, що нове керівництво відомства не "втратило" електронні версії підручників, які купив минулий уряд, а вони нібито є у вільному доступі. Однак ця інформація не відповідає дійсності.

Таку реакцію викликала публікація OBOZREVATEL про зникнення електронних версій підручників для школярів з офіційного сайту Міністерства. Уже майже два місяці проходять "тимчасові роботи", конкретного дедлайну ніхто не називає. Тому що може його і немає?

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Працівниця МОН у Facebook під новиною OBOZREVATEL надіслала посилання і навіть намагалася переконати, що електронні версії підручників на сайті Інституту модернізації змісту освіти є. Проте те, що надала жінка, – посилає користувача на сайти видавництв і можливо відкрити тільки три класи.

"Електронні підручники є лише тих років, які закуповувались 2016-го, 2017-го, 2018-го та 2019-го року, бо лише з цього часу МОН офіційно почало передбачати в контрактах передачу електронної версії. Що стосується тимчасових проблем з бібліотекою, це не означає, що підручники "загубилися", тим більш завжди заявлялося, що розміщені вони на декількох ресурсах", – відзначила Дупак.

"Плутаєте грішне з праведним": у МОН відреагували на скандал зі "загубленими" електронними підручниками

Скріншот

Те, що електронні версії не працюють, підтвердило багато українців. Вони зазначали, що до цього часто користувалися сайтом ІМЗО, а тепер доступу до підручників не мають.

"Плутаєте грішне з праведним": у МОН відреагували на скандал зі "загубленими" електронними підручниками

Скріншот

Нагадаємо, у 2017 році Міністерство освіти вперше закупило у видавництв електронні версії книг для вільного користання. Тобто були витрачені кошти платників податків, як і на створення відповідної платформи. І витрачалося на це не тисячі, а мільйони гривень. Але платформа вже майже два місяці не працює, а офіційних пояснень ніхто не надав. Працівники відомства, очевидно, думали, що зникнення ніхто не помітить. Адже є чимало інших неофіційних ресурсів, де можна завантажити підручник. Проте на проблему звернули увагу.

Замість того, щоб написати, як і коли вирішиться проблема, чиновниця в коментарях порадила "не плутати грішне з праведним". Чи мала на увазі державний експерт під "грішним" обов'язок посадових осіб виконувати свої обов'язки – залишилося загадкою.

"Плутаєте грішне з праведним": у МОН відреагували на скандал зі "загубленими" електронними підручниками

Скріншот

У МОН відреагували на скандал зі "загубленими" електронними підручниками

У МОН відреагували на скандал зі "загубленими" електронними підручниками

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українців обурив шкільний підручник із географії, де переплутали міста і країни.

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Автор
Оксана Воля
Тема
школа
Місце
Україна
Теги
Міністерство освіти України діти книги школа
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Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
Правильно, кадылом по еб*лу. Чтобы грешно не было.
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