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Пліснява і розбиті стелі: жахливий стан гуртожитку в Миколаєві обурив мережу

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У мережі показали знімки гуртожитку Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова в Миколаєві. Житло для студентів знаходиться в жахливому стані.

Фотографії гуртожитку НУК виклала у Facebook жителька Миколаєва Світлана Одоєвська. На фото видно розбиті стелі та стіни в плісняві (щоб переглянути фото, доскрольте до кінця сторінки).

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"Керівництво на питання матері, як в таких умовах дитину залишати, відповіло: "Всім все підходить і подобається, тільки ви обурилися", – написала Одоєвська.

Інші користувачі також були обурені станом житла для студентів і зазначили, що з 1999 року нічого не змінилось.

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Скріншот

Коментарі під постом

Коментарі під постом

Скріншот

Гуртожиток НУК

Гуртожиток НУК

Светлана Одоевская у Facebook

Гуртожиток НУК

Гуртожиток НУК

Светлана Одоевская у Facebook

Гуртожиток НУК

Гуртожиток НУК

Светлана Одоевская у Facebook

Гуртожиток НУК

Гуртожиток НУК

Светлана Одоевская у Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше розповідалось про речі, які знадобляться в гуртожитку.

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Місце
Україна Миколаїв
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