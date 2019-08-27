Пліснява і розбиті стелі: жахливий стан гуртожитку в Миколаєві обурив мережу

У мережі показали знімки гуртожитку Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова в Миколаєві. Житло для студентів знаходиться в жахливому стані.
Фотографії гуртожитку НУК виклала у Facebook жителька Миколаєва Світлана Одоєвська. На фото видно розбиті стелі та стіни в плісняві (щоб переглянути фото, доскрольте до кінця сторінки).
"Керівництво на питання матері, як в таких умовах дитину залишати, відповіло: "Всім все підходить і подобається, тільки ви обурилися", – написала Одоєвська.
Інші користувачі також були обурені станом житла для студентів і зазначили, що з 1999 року нічого не змінилось.
Коментарі під постом
Скріншот
Коментарі під постом
Скріншот
Гуртожиток НУК
Светлана Одоевская у Facebook
Гуртожиток НУК
Светлана Одоевская у Facebook
Гуртожиток НУК
Светлана Одоевская у Facebook
Гуртожиток НУК
Светлана Одоевская у Facebook
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше розповідалось про речі, які знадобляться в гуртожитку.
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