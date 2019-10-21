Пів кілограма цибулі через "ProZorro": на Чернігівщині оконфузився відділ освіти

Відділ освіти Ніжинської районної адміністрації (Чернігівська область) оконфузився з торгами через портал публічних закупівель "ProZorro".

Так, був розміщений тендер на закупівлю пів кілограма цибулі, за що Ніжинська РДА заплатить 5 гривень. Також двічі закупляли булки, за які потрібно заплатити 45,50 і 49 гривень, йдеться в системі ProZorro (щоб переглянути фото, доскрольте до кінця сторінки).

Судячи зі статусу закупівлі "Завершена", постачальники цибулі та булок знайшлися. Ними відповідно виявилися ФОП Скрипка С.М. і Кулик В.Г. Товар має бути доставлено до кінця жовтня.

Зазначається, що контактною особою щодо закупівель є головний бухгалтер централізованої бухгалтерії відділу освіти Ніжинської РДА Олег Обідейко.

Закупівлі відділу освіти Ніжинської РДА

Закупівлі відділу освіти Ніжинської РДА

Закупівлі відділу освіти Ніжинської РДА

Як повідомляв OBOZREVATEL, на ProZorro показали найдивніший тендер.

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