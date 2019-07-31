"Пилюку треба вичищати негайно!" Ексдиректор УЦОЯО розкритикував українські школи

Колишній керівник Українського центру оцінювання якості освіти Ігор Лікарчук наголосив, що освітні заклади не мають пишатися відомими людьми, які закінчили школу десятки років тому. Тому що якість освіти за цей час могла змінитись.

Як написав освітянин на особистій Facebook-сторінці, дуже складно довести, що у популярність людини щось доклала школа.

"Як правило, давно немає вчителів, які ту відому людину навчали, немає однокласників, які могли б тією людиною пишатися. Залишилися лише стіни школи, приміщення та, можливо, якийсь стілець чи парта. І то маємо з них зробити фетиш", – зазначив Лікарчук.

За його словами, наявність відомих випускників у далекому минулому не означає те, що і сьогодні цей заклад надає якісну освіту. Тому ексдиректор УЦОЯО радить багатьом колегам-освітянам винести певні уроки та зробити роботу над помилками у своїй діяльності.

"Давно переконаний, що десятилітню пилюку із багатьох наших освітніх закладів потрібно вичищати негайно. А ця пилюка – у формалізмі, міфологізації, надуманості й абсолютній непотрібності багато чого з того, що робиться в школах. Пилюка замість правди. Єдина проблема – де знайти такий пилосмок, щоб ту пилюку здолав", – додав Лікарчук.

На його думку, варто перестати пишатись людьми, які закінчили школу десятки років тому. Навпаки – потрібно більше розповідати учням про тих, хто закінчив її рік, три чи п`ять тому.

Школярі Politeka.net

Як повідомляв OBOZREVATEL, ексглава УЦОЯО вказав, що директор школи не може бути вчителем.

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