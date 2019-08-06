"Підвищити Світовий індекс": в Індії планують навчати щастю

Індійський парламент працює над сертифікаційним курсом для тих, хто зацікавлений почати навчальний план “Щастя” в різних частинах країни та світу.

Як повідомляє NDTV, міністр освіти Маніш Сісодіа заявив, що уряд сподівається зробити Індію номером один у Світовому індексі щастя.

"Ми працюємо над сертифікаційним курсом для тих, хто хоче почати навчальну програму “Щастя”. Ми відчуваємо необхідність в цьому, тому що місце Індії у Світовому індексі щастя впало зі 118-го до 140-го. Ми мріємо стати номером один в цьому списку", – сказав Сісодіа.

Світовий індекс щастя – це міжнародний індекс, який відображає добробут людей та стан навколишнього середовища в різних країнах світу. Він був запропонований New Economics Foundation (NEF) в липні 2006 року. Його головним завданням є відображення реального добробуту націй.

Конференція з освіти “Щастя” в Делі була організована, щоб відзначити першу річницю навчального плану.

Діти India Daily

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