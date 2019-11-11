Міністерка освіти Ганна Новосад заявила, що нова система оплати праці для освітян буде запроваджена до 2023 року.

Про це очільниця МОН розповіла під час презентації "To do list" змін у освіті та науці. За її словами, підвищення зарплати вчителів відбуватиметься поступово, пише OBOZREVATEL з посиланням на Освіта.ua.

Новосад наголосила, що необхідно працювати над мотивацією та розвитком освітян. Важливим є також питання їхнього фінансового забезпечення. Тому в Держбюджеті на 2020 рік закладено майже 10 млрд грн додатково на індексацію заробітних плат і на підвищення виплат окремим категоріям.

Міністерство освіти планує демонополізацію підвищення кваліфікації вчителів. Зокрема, визнаватимуться недержавні курси. Окрім того, буде запроваджений інститут супервізорів – морально-психологічного супровіду і підтримки освітян.

"Поряд з грошима кожен педагог має мати свободу для професійного розвитку", – підкреслила Новосад.

Підвищення зарплат вчителям: Новосад назвала крайній термін

Як повідомляв OBOZREVATEL:

На початку липня 2019 року Кабмін схвалив реформу оплати праці педагогів із підвищенням до чотирьох прожиткових мінімумів мінімального окладу до 2023 року.

Проте міністерка освіти Ганна Новосад повідомила, що освітня субвенція на 2020 рік не збільшена, тому зарплати вчителям не піднімуть.

Згодом керівниця МОН запропонувала закрити школи й підвищити зарплати.

Освітній комітет Верховної Ради надав пропозицію бюджетному комітету збільшити на 5,1 млрд грн видатки на підвищення оплати праці педагогів. Додаткові кошти мали скеровуватися на підвищення зарплатні найменш захищеним категоріям педагогічних працівників. Проте пропозиції були відхилені.

Під час брифінгу у Львові Новосад розкрила деталі, яким категоріям педагогів все ж підвищать зарплати.

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що різкого підвищення заробітних плат вчителям у 2020 році не буде через недостатнє економічне зростання.

Також Новосад повідомила, що всі українські вчителі отримуватимуть надбавку за престижність у розмірі 30% посадового окладу, а молодим педагогам заплатять щорічну виплату у розмірі майже 21 тис гривень.

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