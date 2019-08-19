Підвищення зарплат вчителям: Гройсман розповів, як зросте оплата праці освітян

З 2020 року в Україні буде впроваджено нову систему оплати праці освітян, яка передбачає підвищення зарплат від 20 до 70%.

Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час конференції "Нова українська школа: виклики та перспективи освітньої реформи", пише Укрінформ.

"Освіта визначає і сьогодення, і майбутнє. Тема освіти та освітян має лишатися домінуючою в Україні. Дуже важливо, щоб пріоритетність освіти була збережена. Зокрема, щодо оплати праці освітян. Цього літа ми ухвалили рішення про те, щоб змінити оплату праці, зробити її більш сучасною", – зазначив Гройсман.

За його словами, це дасть можливість підвищити заробітну плату у 2020 році для українських вчителів від 20 до 70%. Також зазначається, особливо це має торкнутися молодих вчителів. Вони матимуть можливість отримувати більше, ніж мають сьогодні.

Зарпллати вчителів 24 канал

Як повідомляв OBOZREVATEL, економіст назвала негативні наслідки підвищення зарплат вчителям.

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