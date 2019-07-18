Підвищення зарплат вчителям: економіст назвала негативні наслідки

Старший економіст Світового банку Анастасія Головач повідомила, що значне підвищення зарплат педагогам призведе до зростання інфляції та посилить соціальну несправедливість.

Про це експерт заявила Економічній правді після рішення уряду і Міністерства освіти та науки підвищити заробітню плату освітянам на рекордні 70% у 2020 році.

За її словами, таке підвищення зарплат – додаткове навантаження на бюджет, яке відволікатиме ресурси від інших важливих проектів. При цьому зазначається, що кошти на підвищення зарплат освітян і науковців на 2020 рік не передбачені.

"На це рішення додатково потрібно знайти 19,7 млрд грн: 14,8 млрд грн – з державного бюджету і 4,9 млрд грн – з місцевих", – повідомили в Міністерстві фінансів.

У 2017 році підвищення зарплат в секторі освіти було завдяки додатковим секторальним надбавкам. Їх затвердили окремою постановою. У 2018 році з тієї ж причини зарплати вчителів зросли ще на 30%.

"Ухвалення цього рішення породжує питання: чому саме вчителі, а не інші категорії бюджетників? Приміром, лікарі отримують меншу зарплату, ніж вчителі, а після останнього рішення уряду це співвідношення ще більше зміниться не на користь лікарів", – наголосила Головач.

Зарплати вчителів 24 канал

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Міносвіти запропонували сертифікацію вчителів.

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