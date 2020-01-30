Підпалив куртку і втік: хлопчик влаштував масштабну пожежу в школі

У Краснодарі (Росія) учень четвертого класу влаштував пожежу в місцевій школі №49.

Як повідомило видання "Югополіс", хлопчик знайшов запальничку і випадково підпалив куртку в роздягальні, пише Моя Школа OBOZREVATEL.

У ході перевірки з'ясувалося, що дитина злякалась покарання і не сказала дорослим про те, що сталося. Пожежна сигналізація спрацювала, коли вогонь розповсюдився по школі. Зі школи евакуювали 524 учня і 60 вчителів, пожежу загасили. Постраждалих немає, згоріла тільки верхній одяг деяких дітей.

"Порушено кримінальну справу за ст. 167 КК ( "Умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу")", – йдеться в повідомленні.

Мер Краснодара Євген Первишов зазначив, що в цій ситуації необхідно допомогти хлопчикові, щоб ситуація не зіпсувала йому майбутнє. Він готовий особисто брати участь у відшкодуванні шкоди тим батькам, чиє майно постраждало.

У Краснодарі хлопчик влаштував пожежу в школі prokuratura-krasnodar.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії натовп школярів побив хлопчика.

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