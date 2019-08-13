Підготовка першокласника до 1 вересня: опублікована інструкція для батьків

Вже за кілька тижнів в усіх школах України розпочнеться навчальний процес. Тому батькам майбутніх учнів варто зараз починати думати, що потрібно зробити для підготовки дитини до навчання без зайвої метушні.

Одне з поширених запитань – коли святкуватимуть перший дзвоник, адже 1 вересня припадає на неділю. Закладам загальної середньої освіти надано дозвіл проводити свято початку навчального сезону на свій розсуд, пише Всеосвіта.

"Тож, за бажанням адміністрації школи, святкування може відбутися як у форматі традиційної лінійки з промовами чиновників, так і за неординарним сценарієм, як 30 чи 31 серпня напередодні завершення канікул, так і 2 вересня разом із першим навчальним днем", – йдеться в повідомленні.

Наступне питання, яке хвилює батьків, – що дитина повинна знати. Після старту реформованої освітньої системи – Нової української школи, чимало що змінилося. Зокрема, батьки дитини, яка досягла шести років та проживає у районі у підпорядкуванні якого і є школа, мають право подати заяву на прийняття до закладу освіти. Адміністрація, у свою чергу, зобов’язана зарахувати нового учня. Якщо навчити дитину писати й читати ще до першого класу, тоді можна зменшити стресовість учня та полегшити йому навчання.

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Також батьки першачків хвилюються через покупки, адже розуміють, що помітних витрат не уникнути.

Щоб не купити зайвого, варто дізнатися, які саме правила щодо форми працюють у конкретному навчальному закладі. Окремі школи самостійно закуповують одяг, інші надають вибір батькам, надавши критерії (наприклад щодо кольору, фасону тощо).

Щодо спортивної форми – перевагу краще віддати натуральним тканинам і якісному виробнику. Для занять підійдуть легкі та зручні кросівки, призначені для бігу.

При виборі наплічника варто буде звернути увагу на:

ортопедичну спинку з твердим каркасом;

м’які шлейки, що повторюють вигин плеча від 5 до 8 сантиметрів завширшки;

правильні розміри: не ширше плечей і не нижче талії дитини.

Часто в школах є свої правила і вимоги щодо канцелярського приладдя. Тому краще спитати у вчителя, що придбати першокласнику.

Попри все, батькам потрібно зберігати спокій. Це допоможе дитині простіше адаптуватися до шкільного життя.

Підготовка до першого класу 2018.pp.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, стало відомо, як зібрати дитину до школи і не розоритися.

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