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Підготовка нового формату: вчителем в Україні можна стати без педагогічної освіти

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В Україні за допомогою програми "Навчай для України" креативні фахівці можуть стати вчителями без педагогічної освіти – достатньо тільки бажання і любові до дітей.

Як пише Освіта Нова, кілька років тому Україна приєдналась до міжнародної програми Teach For All. Її мета – забезпечити всім дітям доступ до якісної освіти.

"Teach For All – це мережа шкіл і ком’юніті педагогів і тьюторів, які, як місіонери, приходять у ті школи, в яких учні мають проблеми з успішністю. Часто це школи в бідних районах або заклади для дітей з особливими освітніми потребами", - йдеться в повідомленні.

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Здебільшого якість освіти визначається місцем навчання. Діти з віддалених сільських шкіл мають менші шанси на вступ до університету, аніж їхні однолітки з великих міст. Тоді є два шляхи вирішення проблеми: привезти учнів до хороших учителів або привезти хороших вчителів до учнів. Другим варіантом і займається українська організація "Навчай для України".

Поки серед її партнерів близько 20 шкіл у різних областях країни. А "вчителі-місіонери" отримують зарплату за свою працю і стипендію, яка покриває витрати на проживання.

Щоб стати учасником програми і відправитися в школу, не потрібно педагогічної освіти. Важливо тільки мати ступінь бакалавра будь-якої спеціальності, бути громадянином України, мати можливість присвятити два роки роботі з дітьми та півтора місяці власному навчанню. Також обов'язковою умовою є переїзд в той населений пункт, школа якого потребує фахівців.

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Організатори, у свою чергу, готують шкільних вчителів нового формату, наставників, які допомагають учням знайти свій шлях у житті та повірити в себе.

Вчитель

Вчитель

Ukr.Life

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше розповідалось, як освіта впливає на престиж майбутньої роботи. Комісія Sutton Trust і Social Mobility проаналізувала рівень освіти 5000 осіб на вищих посадах.

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Освіта в Україні школа
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Україна
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