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Підготовка до школи: стало відомо, скільки повинен важити рюкзак першокласника

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Згідно з санітарно-гігієнічними нормами рюкзак першокласника повинен важити 1,5-2 кг задля його безпеки.

Як пише Наша мама, щоб приблизно розрахувати вагу портфеля, потрібно врахувати кількість предметів на кожен день.

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"Наприклад, у початковій школі це буде 3-5 уроків в день, а в старших класах – до 7-8. Тому можна покласти в портфель відповідно стільки підручників, пенал з усім необхідним (ручки, олівці, ластик, фломастери, коректор), пляшку з водою, якийсь фрукт і бутерброд. Також слід врахувати і вагу рюкзака", – йдеться в повідомленні.

Щоб малюк не носив тяжкість кожен день, можна залишати в школі запасний комплект підручників або домовитися з сусідом за партою і розподілити книги навпіл.

Школярі

Школярі

ye.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні дітей без щеплень не пускатимуть до шкіл і садків.

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школа
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школа діти
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