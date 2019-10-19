Під Житомиром вчителі влаштували страйк через зарплати: мережа в гніві

У Житомирській області 19 жовтня близько 100 вчителів обмежили рух транспорту на автодорозі "Київ-Ковель" із вимогою до місцевої влади вирішити питання з виплатою зарплат.

Як розповів на сторінці у Facebook Степан Василюк, мітинг влаштували жителі Лугинської територіальної громади.

Головне управління Національної поліції області повідомило, що дорогу перекрили близько 10:00. Станом на 12:00 рух транспорту було повністю відновлено.

Вчителі перекрили дорогу Facebook Степан Василюк

Проблеми із зарплатами вчителі почали відчувати з лютого цього року. З другого півріччя року виплати припинилася зовсім.

Перекриття руху, за словами Василюка, відбувалося "досить цивілізовано".

"Через кожні 10 хвилин люди розступалися і давали можливість проїхати близько сотні автомашин, які накопичувалися за цей час. Практично жодного невдоволення від водіїв", – заявив він.

Вчителі перекрили дорогу Facebook Степан Василюк

"Після подачі заявки місцеві поліцейські провели профілактичні бесіди за місцем проживання з багатьма потенційними учасниками акції, в яких закликали їх відмовитися від своїх намірів і відзначили про кримінальну відповідальність за створення перешкод руху транспорту. Арестів – не було, чого не було, того не було, але попередження були. Далі буде?" – написав Василюк.

Відзначимо, користувачів мережі обурила ситуація з боргуванням зарплат. Деякі підтримали мітингувальників і заявили, що це є негативними наслідками децентралізації.

Вчителі перекрили дорогу Facebook Степан Василюк

Вчителі перекрили дорогу Facebook Степан Василюк

Вчителі перекрили дорогу Facebook Степан Василюк

Скрін коментарів до посту

Скрін коментарів до посту

Скрін коментарів до посту

Скрін коментарів до посту

Нагадаємо, нещодавно бюджетний комітет Верховної Ради відхилив пропозиції освітнього комітету про збільшення на 5,1 млрд грн витрат на підвищення оплати праці педагогів у 2020 році.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

На початку липня 2019 року Кабмін схвалив реформу оплати праці педагогів із підвищенням до чотирьох прожиткових мінімумів мінімального окладу до 2023 року.

Проте міністерка освіти Ганна Новосад повідомила, що освітня субвенція на 2020 рік не збільшена, тому зарплати вчителям не піднімуть.

Згодом керівниця МОН запропонувала закрити школи і підняти зарплати.

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