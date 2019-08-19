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Під Луцьком школярі жорстоко побили і пограбували вчителя: суд виніс рішення

1.9т Читати матеріал російською

У Волинській області двоє учнів "Луцької вечірньої школи" побили і пограбували вчителя.

Як передають "Волинські новини", інцидент траився в селі Озеро Ківерцівського району. 11-класники напали на чоловіка, коли він вийшов зі школи і попрямував до дороги Луцьк-Маневичі.

Підлітки побили педагога, зокрема, наносили йому удари по обличчю. Потім школярі відібрали сумку чоловіка, в якій був мобільний телефон та документи. Загальна сума збитку склала 4 тисячі гривень.

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Надзвичайна подія трапилася ще 22 жовтня 2018 року, однак напередодні суд виніс вердикт у цій справі. Обвинувачені після допиту визнали свою провину, покаялися і попросили про пом'якшення покарання.

Водночас потерпілий повідомив, що йому відшкодували моральну шкоду і просив не призначати школярам покарання у вигляді реального позбавлення волі.

У результаті суд замість чотирьох років за гратами покарав підлітків двома роками умовного позбавлення волі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві батько школяра жорстоко побив учителя. На інцидент відреагували навіть в Міністерстві освіти, яке звернулося в МВС.

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Місце
Україна Луцьк
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