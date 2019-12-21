У школі №17 міста Ірпінь Київської області чиновники влаштували пиятику під час навчального процесу.

Про інцидент повідомила місцева жителька Людмила Першин на Facebook-сторінці. За її словами, школа працює у дві зміни, а захід розпочався у п'ятницю, 20 грудня, о 16:00, пише Моя Школа OBOZREVATEL (щоб переглянути фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Перший заступник мера Олександр Маркушин та депутат Петро Король влаштували гуляння, зокрема зі вживанням спиртних напоїв. Школа працює в дві зміни", – наголосила Першин.

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Зазначається, що вечірки влаштували у шкільній їдальні, а коридорами під час уроків розгулювали невідомі люди.

Під Києвом у школі під час уроків чиновники влаштували пиятику Facebook Людмила Першин

Під Києвом у школі під час уроків чиновники влаштували пиятику Facebook Людмила Першин

Користувачі соцмережі бурхливо відреагували на інцидент. У коментарях вони зазначали, що чиновники у такий спосіб намагалися підкупити виборців, проте наголосили, що таким агітаційним заходам не місце в школі.

Скриншот коментарів

Скриншот коментарів

Скриншот коментарів

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше розповідалося, що миколаївські чиновники нажилися на школярах і вкрали 15 млн гривень.

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