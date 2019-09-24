Головна Новини
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини Моя Школа

Під Києвом школяр потрапив на "дошку ганьби" через одяг: спалахнув скандал

3.3т Читати матеріал російською

У гімназії міста Обухова (Київська область) школяр потрапив на "дошку ганьби" через те, що прийшов на уроки в джинсах.

Про інцидент розповіла місцева жителька Наталія Кульчанівська в Facebook-групі "БАТЬКИ SOS". За її словами, у навчальному закладі скасували обов'язкову шкільну форму і ввели офісно-діловий стиль (щоб переглянути фото, доскрольте до кінця сторінки).

Новини
Вчитель зацькував школяра через зачіску і хотів вигнати з уроку: виник скандал

Зазначається, що чергові в школі зупиняють дітей, які не відповідають стилю, роблять зауваження, запитують прізвище, яке потім записують на "дошку ганьби".

"Фактично діти ходять в звичайному одязі, носять чорні або темні джинси. Але методи залишилися старі – зловити в блакитних або синіх джинсах і затаврувати ганьбою", – додала Кульчанівська.

"Дошка ганьби" в школі

"Дошка ганьби" в школі

Facebook Наталія Кульчанівська

Користувачі соцмережі обурились таким діям в школі і запропонували вчителів також записувати на "дошку ганьби", якщо вони "провинились".

Під Києвом школяр потрапив на "дошку ганьби" через одяг: спалахнув скандал

Скріншот коментарів

Під Києвом школяр потрапив на "дошку ганьби" через одяг: спалахнув скандал

Скріншот коментарів

Під Києвом школяр потрапив на "дошку ганьби" через одяг: спалахнув скандал

Скріншот коментарів

Під Києвом школяр потрапив на "дошку ганьби" через одяг: спалахнув скандал

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Британії школярку ізолювали від класу через її зовнішній вигляд.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Інциденти в школах" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Інциденти в школах
Місце
Україна Київ
Теги
школа скандал в школе
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
15
6
Смішно
0
Цікаво
10
Сумно
7
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Нуланд Печеньки
Нуланд Печеньки
Надо было быстро заправить пиджак в трусы, как пьяный президент Украины, и всё было бы по фэн Шую.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Батонов Иван
Батонов Иван
Офисно-деловой стиль, значит. Интересно, а если бы он пришел в вышиванке и шароварах, его бы посмели на доску позора повесить?
Показати коментар повністю
Відповісти
2
0
Батонов Иван
Батонов Иван
Борисс Робот, да, думаю скоро тебе надо будет кокошник из закромов доставать. Времена меняются, да, свидомитик?
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Борисс Робот
Борисс Робот
Батонов Иван, маловероятно... вот если бы пришел в кокошнике как ты...тогда сразу... ПС а кокошник поместили бы рядом...
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1