Під Києвом школяр потрапив на "дошку ганьби" через одяг: спалахнув скандал

У гімназії міста Обухова (Київська область) школяр потрапив на "дошку ганьби" через те, що прийшов на уроки в джинсах.

Про інцидент розповіла місцева жителька Наталія Кульчанівська в Facebook-групі "БАТЬКИ SOS". За її словами, у навчальному закладі скасували обов'язкову шкільну форму і ввели офісно-діловий стиль (щоб переглянути фото, доскрольте до кінця сторінки).

Зазначається, що чергові в школі зупиняють дітей, які не відповідають стилю, роблять зауваження, запитують прізвище, яке потім записують на "дошку ганьби".

"Фактично діти ходять в звичайному одязі, носять чорні або темні джинси. Але методи залишилися старі – зловити в блакитних або синіх джинсах і затаврувати ганьбою", – додала Кульчанівська.

"Дошка ганьби" в школі Facebook Наталія Кульчанівська

Користувачі соцмережі обурились таким діям в школі і запропонували вчителів також записувати на "дошку ганьби", якщо вони "провинились".

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Скріншот коментарів

Скріншот коментарів

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Британії школярку ізолювали від класу через її зовнішній вигляд.

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