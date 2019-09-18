Під Києвом мамі хворої дитини заборонили заходити в шкільну їдальню: виник скандал

Мамі другокласника Святопетрівської ЗОШ (Київська область), який хворий на цукровий діабет, заборонили заходити в шкільну їдальню.

Про інцидент жінка розповіла в Facebook-групі "БАТЬКИ SOS". За її словами, вона кожного дня приходить до школи, щоб перевірити сину рівень цукру в крові, подивитися, що він буде їсти, і зробити ін'єкцію інсуліну.

"Завуч каже, що інші батьки, подивившись на те, що комусь можна заходити, теж захочуть. Але я за цілий рік не побачила ні однієї мами чи тата біля їдальні. Мене попросили принести медичну книжку, і тоді за крайнім столиком я буду мати можливість побути з сином", – розповіла мати.

У коментарях користувачі соцмережі обурились таким діям з боку адміністрації школи. Кажуть, що до їдальні батькам не забороняється ходити і ніякої медичної книжки не потрібно.

Скріншот коментарів

Скріншот коментарів

Скріншот коментарів

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, школа під Хмельницьким потрапила в скандал через "побори" в їдальні.

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