Батьки і вчителі проти ексдиректора: як скандал в школі під Києвом зробив дітей заручниками

Учні ліцею "Дизайн-освіта" міста Борисполя Київської області вже близько місяця навчаються в напружених умовах. Все тому, що в школу збирається повернутися ексочільниця навчального закладу Лариса Власенко, проти якої виступають батьки, вчителі та навіть місцева влада.

Про деталі протистояння OBOZREVATEL розповіла мати другокласниці, активістка Ганна Броннікова. За її словами, загострення конфлікту з вчителями та батьками відбулося в січні 2019 року. Проте вчителі розповідали, що суперечки з Власенко тривали приблизно 5 років.

3 травня 2019 року батьки та вчителі домоглися звільнення Лариси Власенко з посади керівника ліцею "Дизайн-освіта". Влітку заклад очолила Надія Семчик, яка пройшла конкурсний відбір.

Надія Семчик Школа І-ІІІ ступенів № 289 Дарницького району м. Києва

"Власенко відмовлялася проводити тендери на закупівлі, бо їй так було простіше красти шкільні гроші. А Надія Семчик всі закупівлі проводила через тендер, ми їй віримо, бо фінансування на нашу школу збільшилося за час її керівництва. У школі зробили ремонт, закупили додаткові підручники та ще багато іншого", – додала мати другокласниці.

Проте Власенко відмовилася ставити свій підпис про ознайомлення з наказом про звільнення. 3 травня о 17:00 вона перебувала на робочому місці та перевіряла зошити учнів у своєму кабінеті, а наступного дня поїхала відпочивати.

Як стало відомо, в день звільнення після робочого дня ексдиректорка телефоном домовилася про отримання лікарняного листка, незважаючи на те, що колеги бачили її абсолютно здоровою. Завдяки цьому 14 листопада Бориспільський міськрайонний суд звільнення визнав незаконним. При цьому у самому навчальному закладі ніхто й не знав, що відбуваються судові засідання.

Лариса Власенко Трудова слава

Однією з причин негативного ставлення до Власенко є те, що та "відмивала" гроші через благодійний фонд школи.

"За вступ до школи з когось вона вимагала 500 доларів, а з когось – аж 2 тисячі. І кожен був зобов'язаний платити. Всіх це влаштовувало. Але коли вона почала принижувати дітей та вчителів, то всі почали обурюватися. Три роки моя дитина не могла потрапити до школи через Власенко. У той день, коли її звільнили, я прибігла і подала заяву на зарахування. Тому моя дитина – перша на вихід, якщо Власенко поновлять", – розповіла Броннікова.

Активістка відзначила, що адвокати довго не хотіли братися за справу проти Власенко. Адже в ексдиректорки багато впливових друзів у Борисполі та Києві, тому захисники переживали за свою репутацію. Аж ось, майже місяць по тому, знайшлися ті, хто будуть захищати інтереси батьків і вчителів у суді.

За словами вчителів, які працюють в "Дизайн-освіта", Власенко телефонує і погрожує повісити недостачі, якщо вони не стануть на її бік. Проте педагоги не ведуться на погрози і готові звільнитися, якщо жінка знову очолить заклад.

Батьки та вчителі зверталися до Міністерства освіти, президента України Володимира Зеленського, але ніякої відповіді не отримали. Також вони двічі перекривали вулицю Київський шлях у Борисполі, щоб привернути увагу до своєї проблеми.

Активісти перекривали вулицю Київських Шлях Facebook Адвокатское объединение "Vyshnevyi&Partners"

"Нам радять змиритися. А куди діти Семчик? Її права порушать, якщо звільнять. Вона мати-одиначка, у неї дитина з особливими потребами. Людина місто змінила, щоб зайняти цю посаду", – наголосила Броннікова.

Слід зазначити, що до правоохоронних органів подано повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена за ст. 366 КК України, відносно лікаря, який в день звільнення видав Власенко лікарняний листок.

Окрім цього, подано повідомлення про вчинення кримінального правопорушення щодо Власенко, яка незаконно звільнила завідувача школи з особистих мотивів. Також оскаржено в апеляційному порядку судове рішення про поновлення директора на роботі.

Батьки та вчителі під час візиту в мерії Газета "ВІСТІ" - Бориспіль

Після розмови з Бронніковою Адвокатське об'єднання "Vyshnevyi&Partners" у Facebook повідомило, що 3 грудня управління освіти Бориспільської міської ради поновило Власенко на посаді директора. Однак, у зв’язку із вчиненням аморального проступку, не сумісного з продовженням роботи, 4 грудня відомство звільнило жінку з посади директора.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у селі на Кіровоградщині масово звільнились вчителі і директор школи.

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