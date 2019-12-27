Під час уроку: дочка російського художника впала в кому через передозування

У Москві (Росія) учениця 11-го класу, дочка відомого художника Гоги Тандашвілі, впала в кому під час уроку через передозування.

Як повідомили у правоохоронних органах "Лайфу", дівчинку доставили до реанімації Дитячої клінічної лікарні № 9 ім. Г.Н. Сперанського, і аналізи виявили в крові й сечі підлітка психотропну речовину гамма-бутиролактон, пише Моя Школа OBOZREVATEL (щоб переглянути фото, доскрольте до кінця сторінки).

За попередньою версією, його дівчинці передав невідомий 11 грудня просто в школі. Саме цією речовиною вона й отруїлася.

Також стало відомо, що медики зуміли відкачати школярку. Її вже забрали додому.

Гога Тандашвілі і його дочка Вести

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше розповідалося, що російські школярі масово завели "блоги наркомана".

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