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Під час уроку: дочка російського художника впала в кому через передозування

1.2т
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У Москві (Росія) учениця 11-го класу, дочка відомого художника Гоги Тандашвілі, впала в кому під час уроку через передозування.

Як повідомили у правоохоронних органах "Лайфу", дівчинку доставили до реанімації Дитячої клінічної лікарні № 9 ім. Г.Н. Сперанського, і аналізи виявили в крові й сечі підлітка психотропну речовину гамма-бутиролактон, пише Моя Школа OBOZREVATEL (щоб переглянути фото, доскрольте до кінця сторінки).

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За попередньою версією, його дівчинці передав невідомий 11 грудня просто в школі. Саме цією речовиною вона й отруїлася.

Також стало відомо, що медики зуміли відкачати школярку. Її вже забрали додому.

Гога Тандашвілі і його дочка

Гога Тандашвілі і його дочка

Вести

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше розповідалося, що російські школярі масово завели "блоги наркомана".

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Автор
Ольга Веркалець Ольга Веркалець
Тема
Інциденти в школах
Місце
Росія Москва
Теги
Новини Росії наркотики скандал в школе конфлікт в школі
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Комментарии на сайте не модерированы
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
шота я не знаю такого русского художника... )
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