Петиція про скасування ЗНО в Україні набирає популярність

Петиція з вимогою скасувати зовнішнє незалежне тестування в Україні набирає популярність.

Про це повідомляє Моя Школа OBOZREVATEL.

Автор петиції Тарас Снігур опублікував її на відповідному державному сайті 11 вересня.

Станом на 7 жовтня її підписали 14766 людей з 25000 необхідних. Якщо за наступні 64 дня ця петиція не набере 25 тис. підписів, вона отримає статус "не підтримана".

Всього ж на сайті зареєстровано більше 10 петицій з вимогою скасування ЗНО. Але більшість з них не набрали і тисячі підписів.

Як раніше писав OBOZREVATEL, автор петиції вважає, що ЗНО шкодить здоров'ю і психіці учнів і студентів.

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