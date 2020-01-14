Якщо школяру важко і нудно читати, то потрібно, щоб сам процес захоплював дитину. Не можна змушувати або вмовляти, краще показати, що це цікаво.

Як розповіла блогерка Катерина Бунєєва, причин не любити читання може бути багато, але спосіб допомогти один: показати, яке це задоволення – читати, пише Мел.

"Читайте разом. Розпочинайте з назви. Розгляньте разом ілюстрації і обговоріть, про що і про кого піде мова. Добре, якщо перший раз дитина спробує прочитати хоча б невеликий шматочок про себе. Багато що залежить від тексту і рівня дитини. Якщо він не дуже високий, спочатку краще брати короткі і легкі тексти, але нехай намагається читати про себе. Тільки квапити його ні в якому разі не треба", – наголосила Бунєєва.

За її словами, після цього можна читати вголос. Тільки не треба просто "озвучувати" текст. Варто робити паузи там, де потрібно щось прокоментувати, пояснити слово або відповісти на питання дитини.

Якщо в дитини з'явилася емоційна реакція на текст, запропонуйте виразно прочитати вголос уривок, який він сам вибере. Обов'язково запропонуйте свій варіант виразного читання – але потім.

"Якщо вам відомі цікаві факти біографії письменника, розкажіть про них дитині. Загалом, ідея в тому, щоб разом читати, емоційно проживати текст, розбиратися в змісті і ділитися своїми читацькими відкриттями. Навіть якщо першокласник поки читає повільно і невпевнено, таке спільне читання покаже йому, наскільки цікавий і захоплюючий цей процес", – додала вона.

Першокласник погано читає і йому нудно: як зацікавити дитину Наша мама

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