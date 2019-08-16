Стало відомо, коли освітній омбудсмен в Україні почне приймати скарги

Служба першого в Україні освітнього омбудсмена почне приймати офіційні звернення приблизно з листопада 2019 року.

"Думаю, протягом 2-3 місяців (розпочнеться робота. – Ред.). Нам потрібно знайти приміщення і людей", – повідомив в ефірі ObozTV освітній омбудсмен Сергій Горбачов, 14 серпня призначений Кабміном на нову посаду.

"Звернення вже приходять. Я їх збираю, систематизую на початковій стадії. Але поки нему кому їх розглядати, тому що поки не сформована служба освітнього омбудсмена, немає радників і консультантів", – зазначив Горбачов.

Він наголосив, що будь-які конфлікти, які виникають в освітній сфері, потрібно вирішувати поетапно. Наприклад, батькам треба спочатку звернутися до вчителя. Якщо проблема не вирішилася – йти до директора школи, потім в департамент освіти і так далі.

А свою службу освітній омбудсмен порівняв з Європейським судом з прав людини.

"Тут буде доречна аналогія з ЄСПЛ. Європейський суд з прав людини розглядає звернення громадян тільки в тому випадку, коли вони отримали відмову в задоволенні своїх звернень від національного законодавства. Ось приблизно так ми будемо працювати", – пояснив Горбачов.

Сергій Горбачов Facebook.com/Sergii Gorbachov

Як повідомляв OBOZREVATEL, перший в Україні освітній омбудсмен Сергій Горбачов працює в сфері освіти 13 років. Закінчив Запорізький державний педагогічний університет. Працював вчителем російської мови та літератури. Протягом останніх трьох років обіймав посаду директора школи №148 в Києві.

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