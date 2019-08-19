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Перший в Україні бакалавр з синдромом Дауна почав працювати: як проходить його робочий день

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Житель Луцька Богдан Кравчук, який став першим в Україні бакалавром із синдромом Дауна, почав працювати в Музеї освіти Волині при обласному інституті післядипломної педагогічної освіти.

Як пише BBC News Україна, робочий день Богдана розпочинається о 9:30 ранку і триває чотири години. На даний момент він вивчає дві основні книги – "Історію освіти України" та "Луцьке Хрестовоздвиженське братство", щоб опанувати матеріал з історії волинської освіти.

"Історію освіти дали читати. Читаю, вже на 390 - 391 сторінці. Тут у мене закладка така. Читаю, щоб вивчити, як проводити екскурсію… Я тут помічник", – поділився хлопець.

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Завідувачка Музею Алла Янковенко підбирає матеріали, які Богдан має опанувати. Каже, що поки що не перевіряла, як йому це вдається, бо минуло замало часу, а інформації для вивчення дуже багато.

Робоче місце Богдана

Робоче місце Богдана

BBC News Україна

"У будь-якому випадку Богдан буде працювати, але який він вибере собі вид діяльності, це вже буде видно згодом. Ми дамо йому можливість спробувати себе у всьому. Наприклад, спеціалісти інформатики будуть вчити його вносити інформацію про наші експонати з інвентарної книги в електронну систему", – розповіла Янковенко.

За її словами, Богдан пам'ятає окремі події, окремих історичних постатей, але повинен знати все, що зв'язано саме з історією освіти Волині. Адже на екскурсію приходять підготовлені люди, будь-хто може запитати про якийсь документ. Тому екскурсовод повинен знати конкретні факти.

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Зазначається, що Богдан зароблятиме близько 2 тисяч гривень в місяць. Ректор Інституту післядипломної освіти педагогів Петро Олешко, який взяв Богдана на роботу, розповів, що адаптація особливого підлеглого – серед завдань інституту. Крім того, педагог бачив і був під враженнями від того, як німецькі фахівці організовують роботу для молоді з особливими потребами.

Богдан Кравчук і Пето Олешко

Богдан Кравчук і Пето Олешко

BBC News Україна

"Пам'ять у Богдана розвинута, можливості для технічних завдань є. У нього є бажання! Диплом бакалавра – велика перемога. Будемо дивитися, як застосувати його вміння. Можливо, фрагмент екскурсії проведе, перенесе у комп'ютер скомпоновану інформацію", – зазначив Олешко.

Мама Богдана Євгенія Кінах, забираючи його з роботи, ділиться, що вони з сином хвилюються, коли думають про його майбутнє на роботі. Дуже вболівають за те, як йому вдасться пристосуватися, й чи доброзичливо прийматимуть його в колективі.

Богдан Кравчук

Богдан Кравчук

BBC News Україна

Як повідомляв OBOZREVATEL, підлітки із синдромом Дауна вразили зворушливою історією.

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Місце
Україна Луцьк
Тег
освіта
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