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Перший в Україні бакалавр із синдромом Дауна шукає роботу. Відео

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Житель Луцька Богдан Кравчук, який 11 липня став першим в Україні бакалавром із синдромом Дауна, хоче працювати і сподівається, що йому допоможуть з пошуком вакансій.

Як йдеться в сюжеті BBC News Україна,хлопець закінчив Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки і отримав диплом історика. За його словами, вибрав такий напрям, бо він йому подобається ще з дитинства (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Я не завжди був відмінником. Одна трійка з філософії, бо вона мені не подобалась, дві четвірки, а решта – п'ятірки. Подобалася мені Київська Русь, доба козацтва, новітня історія", – розповів Богдан.

Богдан Кравчук

Богдан Кравчук

Скріншот відео

Богдан Кравчук

Богдан Кравчук

Скріншот відео

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У дитинстві його дід Василь Кравчук багато говорив з хлопцем про минуле.

"Він розповідав мені про своє село, рідних, як воював. Ордени мав: за відвагу, мужність", – додав лучанин.

Мама Євгенія Кінах сподівається, що Богдан знайде таке місце роботи, де він зможе застосовувати знання з історії. Адже розуміє, що працювати вчителем, лаборантом він не зможе.

Богдан Кравчук

Богдан Кравчук

Скріншот відео

Богдан Кравчук з мамою Євгенією Кінах

Богдан Кравчук з мамою Євгенією Кінах

Скріншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні слідкуватимуть за працевлаштуванням студентів.

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Місце
Україна Луцьк
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Северг Олег
Северг Олег
Странно. Такие люди должны быть на расхват в Раде и в Правительстве Украины. Думаю ещё в руководстве СБУ и ВСУ вне конкуренции. И на ОБОЗе кстати тоже на место глав реда самое оно.
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