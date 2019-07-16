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Перший освітній омбудсмен озвучив пріоритетні напрямки своєї роботи

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На посаді освітнього омбудсмена Сергій Горбачов планує боротись з булінгом, налагодити партнерські стосунки та брати участь в розробці бюджету.

12 липня міністр освіти та науки Лілія Гриневич визначилася з кандидатурою на нововведену посаду – ним стане колишній директор школи №148 Києва. Всього претендентів було троє. Як розповів майбутній посадовець в інтерв'ю "НУШ", першим кроком після його призначення буде оголошення вакансій.

"Це будуть штатні працівники в Києві, також ми шукатимемо людей, готових працювати в регіонах. Робота буде, здебільшого, на громадських засадах. У мене є бачення, як розподілити повноваження між 15-ма членами команди. Уже є люди на певні позиції, з якими ми про це говорили", – розповів Горбачов.

Сергій Горбачов

Сергій Горбачов

Facebook Сергія Горбачова

Зазначається, що на початку роботи освітянин планує провести чотири публічні стратегічні сесії: психологічну, фінансово-аналітичну, комунікативну та юридичну.

На думку майбутнього посадовця, варто побудувати роботу психологічної служби з поширення практик медіації, порозуміння. Наприклад, захист від булінгу. В омбудсмена вже була зустріч з керівниками Національної психологічної асоціації, де обговорили напрацювання, які будуть в подальшому просувати.

З юридичного боку, будуть вноситись пропозиції до законодавства, розроблятись механізми подання і опрацьовуватись скарги.

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Освітній омбудсмен має право дорадчого голосу на засіданнях уряду, де розглядають питання освіти. Тому Горбачов планує проводити фінансову аналітику, аналізувати бюджетні витрати, брати участь у розробці бюджету.

Освітянину також важливо, щоб медійна комунікація могла доносити суспільству достовірну інформацію про стан справ у освіті.

"Ми запрошуватимемо до участі всіх зацікавлених. Головне завдання – деталізувати, що і як ми маємо робити. Я маю уявлення, що і як потрібно робити, бачу глобальну мету. Але є погляди інших людей, які треба акумулювати, скомпонувати і на основі цього ухвалювати узагальнене рішення. Так ми зможемо напрацювати дорожню карту, як рухатись далі", – зазначив Горбачов.

Сергій Горбачов

Сергій Горбачов

Українська правда. Життя

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Тема
Освіта в Україні
Місце
Україна
Теги
освіта Міносвіти
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