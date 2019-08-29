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Перше вересня вже незабаром: що потрібно встигнути зробити до початку навчального року

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За три дні до початку навчального року ще можна встигнути з дитиною відновити режим дня і морально підготуватися до навчання.

До 1 вересня залишились лічені дні, і, зрозуміло, в більшості сімей все найголовніше до школи вже куплено. Але, тим не менш, досвідчені батьки радять все ж прогулятися за приємними шкільними дрібницями – ручками, альбомами, зошитами з яскравим обкладинками тощо, пише kp.ua.

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"Практика показує, що діти із задоволенням беруть участь у виборі не тільки канцтоварів, але і рюкзака, спортивної форми, взуття, сумки для сменки, ланч-боксу, пляшки для води і т.д. Так що, якщо щось з "тисячі дрібниць" для школи досі не куплено, не відмовляйте дитині в задоволенні вибрати собі ці речі самостійно", – йдеться в повідомленні.

Оскільки літо підійшло до кінця, тепер для дитини є всього два варіанти: або лягати спати раніше, або хронічно не висипатися.

Школярі

Школярі

UkrMedia

За 3 дні можна комфортно "відвоювати" у ранку півтори-дві години: всього-то й варто щовечора укладати дитину спати на 20-30 хвилин раніше, і, відповідно, трохи раніше будити.

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За дні, що залишилися, можна трохи "розворушити" мозок. З майбутнім школярем – порахувати дерева по дорозі в магазин, почитати вивіски на прогулянці, повторити кольору і форми. Найстаршій дитині запропонуйте почитати (наприклад, 5-10 хвилин вголос – для вас) або пограйте з ним в "міста", в "слова".

І найголовніше – потрібно підбити підсумки літа. Спробуйте разом згадати і обговорити, як пройшли три літніх місяці, які заняття були вдалими, а які – не дуже, надайте найяскравішим подіям особливу важливість. Це може бути як традиційний альбом з найкращими фотографіями, так і власноруч змонтоване невелике відео.

І, звичайно, не варто позиціонувати літо як єдину "світлу пляму" за цілий рік. Адже насправді це не так – і восени, і взимку, і навесні можна знайти чимало цікавих занять, в тому числі і на природі.

Школяр

Школяр

UkrMedia

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Міносвіти запропонували теми перших уроків для школярів.

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Теми
школа Батьки і діти
Теги
діти школа
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