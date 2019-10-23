"Перетворимося на каси": у Львові виступили проти підняття зарплати вчителям

Заступник міського голови Львова Любомир Зубач заявив, що підвищення зарплат вчителям мають забезпечувати не місцеві бюджети, а держава.

За словами чиновника, на підняття оплати праці педагогам лише у Львові, за попередніми підрахунками, потрібно 540 мільйонів гривень, пише пресслужба мерії.

"Ми, звичайно, підтримуємо підвищення заробітної плати для вчителів. Але освіта –це є делегована державою функція, і держава зобов’язана покривати ці видатки. Якщо ці кошти не буде включено до освітньої субвенції, ми всі можемо перетворитися на каси з виплати заробітної плати", – наголосив Зубач.

Заступник міського голови Львова додав, що на місцеві бюджети раніше вже переклали оплату комунальних послуг закладів освіти та оплату праці непедагогічних працівників. Тому місцева влада фінансово не в силі оплачувати зарплату вчителям.

У Львові виступили проти підняття зарплати вчителям Радіо ТРЕК

Як повідомляв OBOZREVATEL:

На початку липня 2019 року Кабмін схвалив реформу оплати праці педагогів із підвищенням до чотирьох прожиткових мінімумів мінімального окладу до 2023 року.

Проте міністерка освіти Ганна Новосад повідомила, що освітня субвенція на 2020 рік не збільшена, тому зарплати вчителям не піднімуть.

Згодом керівниця МОН запропонувала закрити школи і підняти зарплати.

Освітній комітет Верховної Ради надав пропозицію бюджетному комітету збільшити на 5,1 млрд грн видатків на підвищення оплати праці педагогів. Додаткові гроші мали скеровуватися на підвищення зарплатні найменш захищеним категоріям педагогічних працівників. Проте пропозиції були відхилені.

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