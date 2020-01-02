"Переписали так переписали!" У новорічній промові Зеленського знайшли плагіат зі шкільної програми

У новорічному зверненні президента України Володимира Зеленського є плагіат на статтю класика української літератури Уласа Самчука "Нарід чи чернь?".

На цей нюанс звернула увагу філологиня, вчителька української мови та літератури Юлія Йонець. За її словами, спічрайтери глави держави суттєво попрацювали, щоб переписати ключовий посил цього твору зі шкільної програми (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Володимир Зеленський Скріншот відео

"Поки чекаєш на бій курантів, одним вухом слухаєш. Про мову, вулиці й богів... Про читання, паспорти і Шевченка... Слухаєш, а він, філологічний мозок, працює і не може зрозуміти: де це я вже чув і що не так? А потім бамммццц! Була колись у програмі літератури 11 класу стаття Уласа Самчука. "Нарід чи чернь?". Невелика така, 1941 року. Теж про богів, вулиці та читання. Про "хто я", людську гідність і національну свідомість", – провела паралель філологиня.

Вона зазначила, що не знає, хто писав промову Зеленському, однак не має сумніву, що автор цього звернення однозначно читав Самчука.

"Повага. Круто з першоджерелом попрацювали. Переписали так переписали! Творчо. Особливо зачепило про "яка різниця". Красиво переінакшили", – обурилася Йонець.

На підтвердження своїх слів вона опублікувала уривок зі згаданої статті Самчука, яка перегукується з новорічним спічем Зеленського.

Нижче наводимо текст цитати класика.

"Тому – не все одно, хто як говорить, яким богам молиться, які книги читає. Не все одно, якими іменами названі вулиці наших міст, не все одно, чи домінуючим є для нас Шевченко, чи Пушкін. Не все одно, як це часто доводиться чути, кого ми вчимо у школі, не все одно, яке наше відношення до російської літератури. Ні! Це не все одно... А коли все одно, то це значить, що все одно для вас, хто ми самі! Це значить, що ми не народ, не якась спільна історична збірна сила, а невиразна юрба, сіра маса, вічно принижена без всяких ідеалів чернь".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в новорічному зверненні до народу Зеленський 30 разів вжив різні терміни в чоловічому роді, тоді як жінка була згадана лише раз та й то в ролі домогосподарки. За це йому дорікнули сексизмом.

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