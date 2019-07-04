"Перехвилювалась через іспити": у школярки виявили жахливу хворобу, яку не лікують в Україні

У 17-річної Ольги Севрук з Черкас виявили кавернозну пухлину стовбура головного мозку. Лікарі стверджують, саме хвилювання перед іспитами спричинило хворобу.

Як йдеться в сюжеті "ВІККА", перед випускними екзаменами в школярки раптово заболіла голова, згодом у неї відняло кінцівки й відібрало мову (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

"У нас було в планах здати ЗНО, стати лікарем. Дитина навчалась сама, без репетитора. У неї було до цього велике бажання", – зі сльозами на очах розповіла мати Ірина Севрук.

Понад місяць місцеві медики намагалися стабілізувати стан дитини. Наразі дівчину відпустили додому, де нею опікуються рідні.

"Пухлина кавернозна. Тому не кожен медик візьметься видаляти її", – зазначила Світлана Осінська, завідувачка відділення неврології Черкаської дитячої лікарні.

У школярки виявили серйозну хворобу ВІККА

Лікарі кажуть, що вилікувати школярку можна в Німеччині. На дороговартісну операцію потрібно 22 тисячі євро, а мати дівчинки не має таких коштів. Жінка просить відгукнутися і подарувати шанс дитині на життя.

Реквізити для допомоги: ПриватБанк: 5168 7427 2570 7560 (Севрук Ірина)

Номер телефону матері +380 (63) 659 46 33

У школярки виявили серйозну хворобу 18000.com.ua

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