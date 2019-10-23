Перехід вчителів на контракт: Новосад зробила важливу заяву

Міністерка освіти та науки Ганна Новосад повідомила, що вчителів потрібно поступово переводити на контрактну форму роботи.

Як розповіла очільниця МОН в інтерв'ю УНІАН, відомство запропонувало у першому читанні Закону України "Про загальну середню освіту" контракт для педагогів, які на пенсії.

За словами міністерки, в законі не говориться про всіх вчителів. Наразі МОН напрацьовуватиме цю ідею як одну з концепцій.

"Ми не можемо зробити це наскоком, одномоментно, наступного року. Загалом, я ставлюся до питання контрактів позитивно, але вважаю, що це має бути дуже поступовий підхід, який зможе не зламати систему і не принести більше шкоди, аніж користі", – наголосила Новосад.

Зазначається, що директорів шкіл уже перевели на контракт. З новообраними очільниками навчальних закладів укладають угоду на шість років. Якщо людина вперше обіймає таку посаду – на два роки.

Перехід вчителів на контракт АиФ

Як повідомляв OBOZREVATEL, Новосад назвала умови своєї відставки.

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