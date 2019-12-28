"Передаємо естафету ЗНУ!" Чернівецькі студенти запустили різдвяний челендж

Студенти Чернівецького національного університету імені Федьковича запустили всеукраїнський челендж #livetraditions, щоб популяризувати народні зимові пісні.

Молодь вже записала відео, на якому вони виконують щедрівку та передали естафету Запорізькому національному університету, пише Моя Школа OBOZREVATEL (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Традиції кожного народу – це велика цінність, а зберігати її – наш обов’язок. Ми запускаємо всеукраїнський челендж #livetraditions та несемо вогник надії у світле майбутнє, як олімпійський вогонь, до ваших сердець. Щиро вітаємо вас з прийдешніми святами", – написали студенти в Instagram на сторінці філологічного факультету вишу.

Студенти сподіваються, що їх челендж підтримає більшість вишів України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, голі студенти влаштували відверту фотосесію з тваринами.

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