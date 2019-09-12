Перед штаб-квартирою ООН виклали тисячі шкільних ранців: у чому справа

У Нью-Йорку (США) перед штаб-квартирою ООН з'явилося "кладовище" з 3 758 дитячих рюкзаків у пам'ять про дітей, які загинули в збройних конфліктах протягом 2018 року.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці UNICEF Ukraine (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

За допомогою такого послання ЮНІСЕФ звертається до світових лідерів і нагадує про цінність дитячих життів.

"В Україні, за даними Моніторингової місії ООН, з 14 квітня 2014 року до 6 вересня 2019 року внаслідок бойових дій на Донбасі було вбито 147 дітей, ще 370 отримали поранення", – йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, стало відомо, скільки повинен важити рюкзак першокласника.

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