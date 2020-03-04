Пенсія для вчителів – відпочинок чи вирок?  Що варто знати, аби отримати всі виплати

Усіх налякала звістка, що понад 70 тисяч вчителів-пенсіонерів чекає звільнення вже з 1 липня 2020 року. Школа чекає на зміни, відповідно до Закону "Про повну загальну середню освіту", який прийняли 16 січня 2020 року. Проєкт Прошколу спробував розібратися, які перспективи у вчителів на пенсії та як їм отримати всі максимальні виплати.

ДЕ У СВІТІ ВСІ МРІЮТЬ ВИЙТИ НА ПЕНСІЮ

Більшість з нас чудово можуть собі уявити європейських пенсіонерів, які курсують на лайнерах чи ходять екскурсіями старовинними містами світу. Усе тому, що в Європі ситуація із соцзабезпеченням, звісно краща, ніж у нас. І школа там теж почувається значно краще.

Наприклад, найбільші пенсії в Данії – це країна-мрія кожного європейця та ідеальне місце для людей похилого віку. Тут пенсія складає в середньому $ 2800 на місяць і отримати її можна з 65 років. У Фінляндії, якщо учитель не зміг отримати мінімальну пенсію за своїм стажем та заробітною платою, то держава доплачує йому необхідну суму, загалом мінімальна виплата складає $ 1900. В Німеччині майже чверть населення – це пенсіонери і отримують вони щонайменше € 770, а окрім того всі комунальні виплати на себе бере держава.

Юлія Бровінська - пенсія вчителя НУШ

У США, наприклад, відкласти кошти на свою пенсію вдається за 10-15 років, система працює так, що люди відкривають пенсійні рахунки, на які переводять 15% щомісячної платні. Плюс у тому, що ці кошти не оподатковуються і за роки своєї праці можна встигнути відкласти кілька таких "пенсій". Що в результаті? Мінімальна пенсія складає $ 1500. І не важливо, хто твій роботодавець – школа чи міжнародна корпорація.

Звісно, українському учителю до таких цифр далеко. Але хай там як, отримати свої максимальні виплати він може, якщо буде добре знати свої юридичні права.

ЩО З ПЕНСІЄЮ ВЧИТЕЛІВ В УКРАЇНІ

Сьогодні вона складає в середньому 2500 – 3000 гривень. Зважте на те, що частка вчителів-пенсіонерів по школах країни складає 16%, а в деяких регіонах усі 30%. Більшість учителів і так думають про те, аби вийти не пенсію за вислугою років. Тим паче, що цю опцію повернули і скасували вікові обмеження для неї. Якщо раніше необхідно було досягти 55 років, аби вийти на пенсію за вислугою років, відтепер це не має значення. Головне – стаж учителя.

Юлія Бровінська - пенсія вчителя Тижневик "ЕХО

Що найсумніше в цій історії для учителя: Закон не досконалий. І в ньому лишилися старі умови та прив’язки до років. Так, аби оформити пенсію за вислугою років учителю необхідно мати 26,5 років роботи в школі станом на 2017 рік. Уявіть, що вже 2020 рік, але ці умови стабільні, і не змінюються. Тобто, якщо у педагога не було цих 26 років у 2017 – вийти на пенсію за вислугою років у 2020 він не зможе. Дивно? Так, адже час іде, учителі старішають, а в паперах лишаються старі цифри, які поки що важко адаптувати під реальність.

ЯК ЖЕ ОФОРМИТИ ПЕНСІЮ ЗА ВИСЛУГОЮ РОКІВ УЧИТЕЛЮ В УКРАЇНІ?

Важливо, що викладачі, які вийшли на пенсію за віком, можуть і далі працювати в школі. А от ті, хто бажають отримати виплати за вислугу років, мають буквально звільнитися. Про це говорить Стаття 7 закону “Про пенсійне забезпечення”. Якщо ви вийшли на пенсію за вислугою років, працювати в школі більше ви не можете. Усе, що необхідно для цього – звернутися до свого територіального органу Пенсійного фонду та представити пакет документів (заява, паспорт, ІНН, довідка про стаж чи трудова книжка, клопотання від школи, довідка про розмір зарплати від бухгалтерії). І отримати пенсію за вислугу років може не лише учитель, а будь-які педагогічні працівники – і вихователі, і бібліотекарі, і соціальні педагоги. А от вийти на таку пенсію за станом здоров’я не можна, на жаль. Впливає виключно трудовий стаж.

Минулого разу ми підіймали тему про відеонагляд в школах. Якщо у вас виникають будь-які питання про роботу в школі, звертайтеся до нашої безкоштовної консультації Прошколу.

Юлія Бровінська - пенсія вчителя Профспілка працівників освіти і науки України

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