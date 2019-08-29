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Педагоги виступили проти змін у навчальній програмі для старшокласників України: у чому справа

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У педагогів і у тих, хто планував пов’язати своє життя з наукою, є багато претензій стосовно інтегрованого курсу природничих наук. Вони побоюються, що через низьку популярність науки в українському суспільстві це може відтягнути на себе практично всіх учнів.

Міністерство освіти та науки вибрало 100 шкіл, де в новому 2019-20 навчальному році в 10-11 класах буде інтегрований курс. Програма буде поєднувати в собі уроки хімії, фізики, астрономії, біології та географії, пише EtCetera.

"Займатися за вузькоспеціалізованими напрямками буде нікому. А отже, страждатиме підготовка для вступу на такі напрямки в заклади вищої освіти", – йдеться в повідомленні.

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Проте такий курс зможе економити час. Він дозволить уникнути дублювання тем і при цьому вивчати матеріал в комплексі – з різних сторін. До того ж, у учнів мовних, спортивних та мистецьких шкіл вивільниться час, який вони зможуть приділити більш глибокому вивченню предметів за своїм профілем і підготовці до ЗНО.

Керівник групи авторів однієї з чотирьох програм інтегрованого курсу Тетяна Засєкіна запевняє, що всі побоювання з приводу деградації освітньої системи базуються на міфах. За її словами, кілька ЗВО вже ввели нову спеціалізацію – вчитель природничих наук, – і кількість таких закладів буде рости. Крім того, в українських школах вчителі і без того часто поєднують викладання декількох предметів.

У МОН зазначили, що на тлі гучного протесту проти інтегрованого курсу більшість шкіл так і не скористалися створеним раніше механізмом впровадження профільних предметів. Наприклад, підручники з фізики профільного рівня захотіли отримати тільки 5% навчальних закладів, а з географії – 1%.

Природничі науки

Природничі науки

НУШ

Як повідомляв OBOZREVATEL, в одному з міст Харківщини школи відмовились від святкової лінійки на День знань.

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Тема
школа
Місце
Україна
Теги
школа Міністерство освіти України
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