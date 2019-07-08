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Печатка школи на документах: у Міносвіти роз'яснили важливий момент

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У Міносвіти повідомили, що шкільні документи про освіту без печатки є дійсними і приймаються до вступу.

Як пише пресслужба відомства, відповідне роз’яснення надали в зв’язку з численними зверненнями вступників та їхніх батьків на гарячу лінію.

Зазначається, що технічні описи документів про освіту не містять жодних вимог про наявність печатки. Це затверджено наказом Міністерства освіти і науки від 04.02.2014 № 97.

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"Школа не зобов’язана проставляти на документах про освіту свої печатки. У цьому немає потреби, адже наразі інформація про всі видані свідоцтва та додатки до них міститься в Єдиній державній електронній базі з питань освіти", – йдеться в повідомленні.

Перевірити достовірність того чи іншого документа можна в системі за посиланням.

Відповідно до Господарського кодексу України використання суб’єктом господарювання печатки не є обов’язковим.

Документ про освіту

Документ про освіту

Педагогічна преса

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Тема
Освіта в Україні
Місце
Україна
Теги
Міносвітиосвіташкола
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