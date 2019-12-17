На українські школи чекають жорсткі перевірки: Парцхаладзе виступив із закликом

Президент конфедерації будівельників Лев Парцхаладзе звернувся до Кабінету міністрів України і профільних центральних органів влади через катастрофічну ситуацію з пожежною безпекою в навчальних закладах України.

Відповідний лист він розмістив на своїй сторінці в Facebook. За даними Парцхаладзе, у 90% установ перекриті евакуаційні двері.

Він закликав здійснювати постійний контроль за дотриманням будівельних норм, які були прийняті ще 1 вересня 2018 року.

Facebook Льва Парцхаладзе

"З огляду на трагічну пожежу в Одеському коледжі, а це не перший летальний випадок у навчальних закладах, щоб запобігти подібним ситуаціям у майбутньому, пропоную розглянути можливість фінансування в 2020 році обов'язкового переоснащення і реконструкції всіх діючих навчальних закладів", – написав Парцхаладзе.

Він також звернув увагу на пункти будівельних норм, які повинні бути реалізовані в навчальних закладах:

установка безпечних евакуаційних дверей без затворів, із вільним відкриванням зсередини без ключа – дверей "антипаніка";

вільний доступ до евакуаційних виходів – їх ні в якому разі не можна перекривати або загороджувати;

двері евакуаційних виходів із коридорів поверху, сходів, актових і фізкультурно-спортивних залів, аудиторій, класів, навчальних кабінетів і лабораторій, вестибюлів і інші двері на шляхах евакуації в школах повинні бути без затворів і в разі пожежі вільно відкриватися зсередини без ключа;

не можна влаштовувати евакуаційні виходи через розсувні, такі, що обертаються, і підйомно-опускні двері, а також турнікети, які обертаються або розходяться.

На українські школи чекають жорсткі перевірки після пожежі в Одесі

Як повідомляв OBOZREVATEL, після пожежі в Одесі прем'єр-міністр Олексій Гончарук дав вказівку зняти з посад керівника Головного управління ДСНС в Одеській області Віктора Федорчака, його заступника з профілактики Михайла Вовка і керівника Департаменту освіти Одеської ОДА Олександра Левчака.

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