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Паралізує через хихотіння: у 15-річної школярки виявили страшну хворобу

1.8т
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У школярки Джордан Кумер зі штату Індіана (США) виявили рідкісну хворобу – катаплексію, тобто звичайне хихотіння може викликати в неї короткочасний параліч, який триватиме від декількох секунд до 30 хвилин.

Весь цей час повного заціпеніння 15-річна дівчинка залишається при тямі, але не може ні рухатися, ні кричати, пише Моя Школа OBOZREVATEL із посиланням на Daily Mail.

Також Джордан страждає на нарколепсію – це захворювання нервової системи, яке супроводжується раптовими нападами сну. Що дві години дівчину охоплює непереборна сонливість, і вона засинає на 20 хвилин.

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Хвороба вразила Джордан у 2017 році, коли їй було 12 років. На думку лікарів, це могло розвинутися після ангіни, на яку вона перехворіла влітку 2016 року. Проте попри все дівчина відмінно навчається та займається спортом.

На фото Джордан спить

На фото Джордан спить

dailymail.co.uk

"У мене є мрії, стільки всього хочеться зробити, тому було важко дізнатися про хвороби, які, в підсумку, до кінця життя впливатимуть на мене і те, що я роблю", – розповіла Джордан.

На фото Джордан могла зірватися. Її тіло завмерло, але мозок все ще у свідомості

На фото Джордан могла зірватися. Її тіло завмерло, але мозок все ще у свідомості

dailymail.co.uk

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на Закарпатті у виховательки виявили небезпечну хворобу.

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Автор
Ольга Веркалець Ольга Веркалець
Тема
цікаво школярам
Місце
США
Тег
хвороба
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Комментарии на сайте не модерированы
Рагулич Рагуль
Рагулич Рагуль
У Харченко такая же хуня
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