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Юлія Пилипко
Юлія Пилипко
Керівник Благодійної організації «Фонд Максима Степанова» Всі статті автора

Паперова робота вчителя: журнали, звіти та як все має бути?

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"Постійно заповнювати папірці – то вже частина моєї рутини. Інколи так закопаєшся в тій макулатурі, що вже і забуваєш, що мав зробити. Сто п’ятсот звітів напиши, журналів заповни – а все це лише якась пуста писанина. Краще б уроків більше дали". Нам часто приходять питання на кшталт: чи має класний керівник писати звіти з відвідувань уроків фізкультури? Навіщо складати детальний опис позакласних занять? Як правильно оформлювати звіти методологічних засідань? Та чи досі треба розписувати плани на урок? У блозі Pro. Школу поговоримо сьогодні про паперову роботу вчителя – що дійсно необхідно, а що можна ігнорувати?

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Нова реформа почула вчителів і вони можуть більше не сидіти над календарними планами, наприклад. Окрім того детальні описи та конспекти уроків більше не входять до переліку обов’язкових документів. І це значно полегшує життя вчителів. Так само, як можна забути і про звіти із засідань методологічних об’єднань. Але лишається ще купа бюрократії, яка забирає безцінний час.

"У нашій школі необхідно писати звіти про будь-що: про чергування в коридорах на перерві, про запуск нових уроків, є навіть учитель, який відповідає за сексуальне виховання в школі і мусить постійно виписувати талмуди про лекції з дітьми на тему безпечного сексу та венеричних захворювань", – Інга, класний керівник.

"Усі ці папірці – пережиток минулого, вони потрібні лише для галочки, мені здається, що це просто якась безглузда робота. Замість того, аби шукати для дітей якісь цікаві матеріали в інтернеті, я мушу сидіти над нікому не потрібними звітами", – Володимир, учитель фізики.

Юлія Пилипко – паперова робота

Юлія Пилипко – паперова робота

"Білоруські новини"

Здавалося б, що у 21 столітті більшість процесів має стати цифровими, щоб можна було в електронному вигляді подавати всі звіти, автоматично заповнювати форми, але до цього нам ще належить пройти довгий шлях. Навіть зараз, коли є всі дані ЗНО, наприклад, школи досі мають подавати звіти успішності, хоча це можна легко з'ясувати з результату учнів шкіл на тому ж оцінюванні.

Нова Інструкція з діловодства для закладів загальної середньої освіти набула чинності ще рік тому – у жовтні 2018 року, саме на День працівника освіти. Власне вона скоротила на 22% паперову роботу педагогів. І кожна школа може скласти свою Інструкцію з необхідного діловодства за зразком типової.

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Хто вирішує, що мусить писати вчитель?

В Україні діє Трудовий кодекс, і лише він зобов’язує вчителів що писати, а що ні. Дирекція чи адміністрація школи не має на це жодного права. Написати будь-що в посадовій інструкції просто так – не можна, якщо цього немає в Інструкції з діловодства (про яку ми вже згадували) або в Трудовому кодексі. Саме ці документи чітко визначають всю роботу, у тому числі паперову, яку мусить виконувати вчитель. Якщо вас примушують до якоїсь бюрокартії, якої немає у вашому договорі, – забудьте про це.

Є ще Положення про класного керівника та наказ МОН від 22.12.2017 № 1651 "Про затвердження стандартів професійної (професійно-технічної освіти) з робітничих професій", які теж регулюють роботу вчителів та визначають їх обов’язки. Зокрема, завдяки останньому документу створили перший в Україні професійний стандарт учителя початкових класів.

Саме ці документи і мають регулювати перелік ваших завдань та робіт. Іншими словами, жодні накази директора не мають законної ваги, якщо це не було обумовлене трудовим договором.

Що робити, щоб полегшити собі життя?

  • По-перше, варто переглянути документи, які ви підписали при прийнятті на роботу. Може так статися, що ви самостійно погодилися на зайву паперову роботу.

  • По-друге, з'ясуйте, навіщо школа вимагає від вас тих чи інших звітів, – якщо це просто формальність, ви маєте повне право відмовитися від такої роботи.

  • По-третє, якщо вам нав’язують якусь писанину, ви можете подавати її у вільній формі – Інструкція з діловодства дає повну свободу.

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Окрім того, інколи вчителі самостійно підписуються на додаткову роботу – наприклад, відправляти батькам якісь короткі підсумки успіхів їх дітей, писати розлогі конспекти до уроків чи описи позакласних заходів і конкурсів. Варто пам’ятати, що до такого швидко звикають, і якщо ви раптом припините подавати ретельні звіти чи вчасно інформувати батьків про контрольні або оцінки їх дітей – на вас посиплються претензії.

Минулого разу ми говорили про оплату заміни колег. Якщо у вас є питання стосовно нарахувань зарплати, паперової роботи, документів, або будь-яких шкільних історій, пишіть нам на proshkolu . com, а ми спробуємо дати вам максимально корисну відповідь від юристів.

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Автор
Юлія Пилипко Юлія Пилипко
Тег
Pro.школу
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voznyk ruslan
voznyk ruslan
Зарплатня відбиває бажання там працювати, а стоси паперів - любов до професії навчати дітей
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