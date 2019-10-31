Панікують, як люди: вчені зробили несподіване відкриття про рослин

Команда вчених зробила дивовижне відкриття, що реакція рослини на дощ близька до паніки.

Дослідження виявило, що рослини залучають складні ланцюги хімічних сигналів, коли вода приземляється на рослину, щоб допомогти їм підготуватися до небезпеки дощу, пише The University of Western Australia.

"Щодо того, чому рослинам потрібно панікувати, коли йде дощ, як це не дивно, дощ є основною причиною поширення хвороби між рослинами", – заявив професор Гарві Міллар.

За його словами, основною причиною поширення хвороби між рослинами є дощ. Краплі можуть містити бактерії, віруси або грибкові спори. Одна крапля може поширити їх на 10 метрів на навколишні рослини.

"Однією з хімічних речовин, що виробляється, є гормон жасмонова кислота, який використовується для передачі сигналів між рослинами. Якщо у сусідських рослин увімкнені захисні механізми, вони мають меншу ймовірність поширити хворобу", – додав професор.

Міллар заявив, що після обприскування рослин водою дослідники помітили ланцюгову реакцію в рослині, викликану білком MYC2.

"Коли MYC2 активізується, тисячі генів починають діяти, готуючи захисні сили рослини. Ці попереджувальні сигнали пересуваються з листка на листок і викликають цілий ряд захисних ефектів", – сказав професор.

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