Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) спільно з Міжнародною федерацією Червоного Хреста (МФКК) і ЮНІСЕФ видали практичний посібник для захисту дітей і безпеки шкіл в умовах пандемії коронавірусу.

Як ідеться на сайті ВООЗ, він містить критичні міркування і практичні контрольні списки, а також консультує національні і місцеві органи влади про те, як адаптувати і реалізовувати аварійні плани для освітніх установ.

Крім того, до посібника включені рекомендації щодо пом'якшення можливих негативних наслідків для навчання і благополуччя дітей у разі закриття шкіл. Зокрема, пропонується забезпечити безперервність навчального процесу шляхом дистанційного навчання. Наголошується також на важливості передбачення необхідних кроків для безпечного відкриття шкіл.

Міжнародні організації видали посібник для захисту школярів в умовах пандемії коронавірусу Цензор.нет

Також, щоб діти та їхні сім'ї залишалися захищеними й інформованими, керівництво вимагає:

Надавати дітям інформацію про те, як захистити себе;

Просувати найкращі практики з миття рук і гігієни;

Очищати і дезінфікувати шкільні будівлі, особливо об'єкти водопостачання і каналізації;

Якомога частіше провітрювати приміщення.

Відзначається, що інструкція актуальна не тільки для країн, які вже підтвердили поширення на своїй території коронавірусу COVID-19, але і в інших контекстах, зокрема, сприятиме зміцненню громадського здоров'я та підтримці здорового способу життя.

ЮНІСЕФ закликає школи надавати учням всебічну підтримку, надавати інформацію про важливість миття рук та інших заходів щодо захисту себе і своїх сімей, полегшувати підтримку психічного здоров'я.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві через поширення коронавірусу в світі введено карантин. Він триватиме з 12 березня до 3 квітня. Будуть закриті школи, дитячі садки, позашкільні та вищі навчальні заклади, а також розважальні центри, кінотеатри.

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